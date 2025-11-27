Roma-Midtjylland, le ultime: possibile chance per Ghilardi dal 1′

Daniele Ghilardi scalda i motori e potrebbe ritrovarsi titolare a sorpresa contro il Midtjylland. L’indiscrezione arriva direttamente da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, che sul proprio profilo X ha lasciato intendere un possibile ballottaggio più aperto del previsto.

Secondo Mangiante, infatti, il giovane difensore italiano avrebbe convinto nelle ultime sedute e sarebbe entrato realmente nelle rotazioni pensate per il match di questa sera. Una scelta che rappresenterebbe una piccola svolta, considerando il profilo del giocatore e il momento della Roma, chiamata a gestire energie e gerarchie in una fase delicata della stagione.

L’idea di mandare Ghilardi dal 1’ nasce proprio dalla necessità di dosare i titolari e allo stesso tempo mantenere equilibrio nella linea difensiva. Una soluzione “a sorpresa”, che potrebbe smorzare sul nascere le voci di un possibile addio del difensore ex Verona a gennaio.

