ROMA-MILAN 1-1: le pagelle

Finisce 1 a 1 all’Olimpico tra Roma e Milan: succede tutto nella ripresa, al gol di De Winter risponde Pellegrini su rigore.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione per i giocatori giallorossi attesi in campo questa sera contro i rossoneri nel match valido per la 22ª giornata di Serie A:
Svilar 6 – Inoperoso per larghi tratti del match, castigato alla prima (e unica) conclusione verso la porta del Milan.
Mancini 7 – Leone giallorosso. Lotta fino all’ultima stilla di sudore.
Ndicka 6 – Prestazione convinta dell’ivoriano, con qualche piccola sbavatura, una delle quali però causa l’angolo che porta al vantaggio del Milan.
Ghilardi 7,5 – Partita gigantesca di questo giovane che dimostra di avere la stoffa.
Celik 7 – Spinta costante e minacciosa. Gioca a tutta, e si procura il rigore del pari.
Konè 7 – Domina a centrocampo, stravincendo tutti i duelli. Il suo infortunio, che sembra serio, è un’autentica iattura. Dal 58′ Pisilli 6 – Non riesce a ripetere la splendida prestazione fatta in Europa, ma dà il suo contributo.
Cristante 6,5 – Partita sostanziosa, con buone geometrie.
Wesley 6,5 – Riparte la sfida con Saelemaekers lasciata in sospeso a San Siro: il belga, finisce per alzare bandiera bianca dopo un brutto primo tempo. De Winter gli stacca in testa in occasione del vantaggio rossonero, si riscatta nell’azione che porta al pari giallorosso.
Dybala 6 – Discreto primo tempo, cala di intensità nella ripresa. Dal 68′ Pellegrini 7 – Freddissimo dal dischetto in un momento chiave del match.
Soulè 6,5 – Schierato largo a sinistra, è una spina nel fianco costante nella retroguardia rossonera. Perde un po’ di efficacia come tutta la squadra nella ripresa. Dall’85’ Venturino sv – Esordio che lascia intravedere una bella personalità.
Malen 6 – Nel primo tempo colleziona la bellezza di quattro occasioni da gol, una di queste sprecata. Gasp, a sorpresa, decide di toglierlo dal campo nella ripresa. Dal 68′ Robinio Vaz 6 – Qualche buona sponda e tanto movimento, ma poco incisivo.
GIAN PIERO GASPERINI 6,5 – Primo tempo gigantesco della sua squadra, ripresa non agli stessi livelli. Perfetta la formazione iniziale, non tutti azzeccatissimi i cambi. Primo pari stagionale che fa rammaricare per la mole di gioco prodotta nel primo tempo. Ma la Roma c’è.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Sembrava, anche questa partita, stregata. Peccato. Se il primo tempo fosse finito 3-0, nulla, si poteva dire. Ma davanti manca sempre qualcosa. La precisione e la fortuna
1-1 con il re del corto muso e dopo essere andati sotto immeritatamente è un ottimo risultato.
Avanti così.
Ghilardi veramente sontuoso , partita clamorosa come già aveva fatto contro lo Stoccarda. Kone va sostituito sul mercato? L’ infortunio è sembrato proprio brutto (strappo?) spero di sbagliare ma rischia di rimanere fuori più di un mese e con hermoso sono già 2 fuori per parecchio nel momento decisivo. Sbrigatevi a fare mercato e basta under 20, date giocatori di livello a questo allenatore miracoloso.
Con lo strappo all’adduttore non ti alzi in piedi (so per dolorosa esperienza personale).
Credo si sia stirato, ma anche uno stiramento li e’ grave, penso che lo rivediamo in campo a marzo.
stasera 7 a tutti tranne che a Ndica.Del resto li abbiamo tritati!!
Che scemenza che ha fatto nDicka: MAI regalare un angolo. Bastava che mettesse la palla in fallo laterale.
Wesley ha mandato al manicomio la salamandra. Bella Roma, Milan fortuna sfacciata.
ghilardi partita clamorosa, kone finalmente una prestazione dominante al suo livello e speriamo bene per lui 🤞 malen nonostante gli errori tanta tanta roba e vaz presto dirà la sua .
grande Roma stasera 🐺
Che bella Roma!! E che gran peccato per la mancata vittoria.
Ma abbiamo visto una squadra giocare praticamente a memoria, e a ritmi molto alti, senza considerare la crescita di un giocatore come ghilardi.
Speriamo che questa ultima settimana di mercato aiuti per migliorare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi.
E che gli vuoi dire? La mentalità vincente, il killer istinct arriva anche con le vittorie in queste partite. Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora da fare.
Bravi tutti, anche se, in fondo, la delusione resta.
Maignan, lo dissi anche all’andata, è una persona pessima in campo e credo che l’arbitro gli abbia dato un segnale chairo
D’accordo con il giudizio su Ghilardi, che merita anzi mezzo voto in più, mi trovo perplesso a condividere i giudizi positivi su Celik, Soule ‘ e Dybala, e spiego anche il perché. Celik è diventato da un po’ di tempo il difensore più spregiudicato della Roma. Si propone spesso per lo scambio , altrettanto spesso riesce a penetrare in area ma 100 volte su 100 sbaglia la scelta finale o centra il malleolo dell’avversario. Il rigore procurato stasera è più una casualità che merito effettivo.
Soule’ nel primo tempo è stato lezioso e sprecone, nel secondo è sparito dal campo, tant’è che mi sono chiesto perché Gasperini aspettasse tanto a sostituirlo. Quando poi è entrato Venturino ho capito il perché.
Infine per Dybala basta dire che Gasperini che lo ha sempre tenuto in campo fino alla fine, stasera lo ha avvicendato per primo.
Anche il Mister non mi è piaciuto. Almeno nella ripresa avrei schierato un centrocampo a 3 con El Aynaoui, dando più libertà di inserimento a Pisilli. Ma sappiamo tutti che il Gasp difficilmente cambia registro.
Soulé è stato il migliore dei tre davanti per distacco, non mi è parso né lezioso né sprecone e sopratutto, quel che conta veramente, non lo è sembrato neanche a Gasp che ha tenuto in campo lui e sostituito Malen e Dybala. Non penso sia un caso.
Su Celik poco da dire, mette sempre il 110% di impegno e volontà e dev’essere applaudito per questo, ma è anche uno che finirà i suoi quattro anni alla Roma con cinque assist al massimo; e neanche questo può essere un caso.
Stavolta condivido. In particolare con Celik, sembra che va alla ricerca di stinchi da centrare …Al decimo stinco centrato, vince una bambolina.
Bravi tutti e prestazione monumentale di Ghilardi, migliore in campo in assoluto.
sono rimasto molto sorpreso dai 2 cambi Vaz e Venturino. Entrambi molto grezzi. La logica avrebbe consigliato almeno Ferguson, se gli preferisce questo Vaz vuol dire che proprio non lo vede, mah…
Celik 7? boh tanta buona volontà ma da quando è arrivato a Roma ancora non gli ho visto fare un cross che non prende in pieno l’avversario. Esterno basso a sinistra fondamentale per riportare Wesley a destra che è purtroppo sacrificato al momento. Se vogliamo alzare il livello della squadra serve ben altro che Celik suvvia, buona riserva, non allo stipendio che chiede per rinnovare.
Ghilardi crescita pazzesca, merita spazio, mentre Ndika si deve ritrovare un attimo perché in partite tirate come queste non è ammessa la minima sbavatura.
Con l’infortunio di Kone, El Aynaoui adesso è chiamato a prendersi una bella responsabilità a centrocampo, comunque stiamo crescendo come gruppo e siamo solo al primo anno del Gasp. Avanti così e forza Roma!!!
Non mi trovo d’accordo assolutamente sui voti.
Se Soule’ gioca da 6,5 crea almeno un assist o un goal…SOFFRE DYBALA, punto!
Peggio, rallenta lazione in quel ruolo.
Dybala 5,5.
Malen 6,5 (le occasioni le sbaglia ma c’è sempre lui in agguato! Continuando così fa un goal a partita)
Ndicka 5,5 perché ha retto perché il reparto lo ha sorretto..e Ghilardi soprattutto aggiungerei!
A quest’ultimo 8!!!
In più Ndyka REGALA l’angolo del 2° ed ultimo tiro in porta.
Gasperini 8,5 per il 1° tp, 5,5 per il 2° (probabilmente El Aynaoui è tornato scarico perché sarebbe stato facile mettere lui…..).
Celik 6,5 (e non 7) perché per quanto si propone sciupa…
FORZA ROMA
Ma solo io ho visto uno arbitraggio scandaloso negli ultimi 15 minuti totalmente in favore del Milan?
Secondo me sottovalutiamo tanto le piccole cose (non clamorose) che aiutano una squadra: falli inesistenti fischiati per guadagnare tempo o smettere un’azione, dueli fischiati sempre a favore di una squadra, 4 minuti di recupero mentre ci sarebbero 8 minuti se il risultato era diverso (e anche fischiare la fine 15 secondi prima della fine perché la squadra “buona” è in difficoltà… Etc).
Sono piccole cose ma che fanno la differenza e lo sanno perfettamente…
Per non parlare del rigore clamoroso non fischiato per noi (mano netta di Pulisic..)
Celik non ha messo mezza palla in area, mai, perde tempi di gioco per i cross, e adesso che abbiamo Malen, sta cosa non ce la possiamo permettere.
In generale buona gara della squadra, ma abbiamo fatto troppi troppi troppi passaggi in orizzontale per andarci a infognare sulla fasce, anche quando erano intasate, senza una verticalizzazione centrale.
