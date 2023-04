ROMA-MILAN 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dall’euforia alla delusione, tutto in pochi secondi racchiusi nel recupero. La Roma non riesce a battere il Milan, all’Olimpico finisce 1 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i rossoneri nel match di campionato:

Rui Patricio 5 – Il Milan non lo impensierisce più di tanto, ma non è impeccabile sul gol di Saelamaekers che può risultare pesantissimo nella corsa Champions.

Mancini 6,5 – Molto attento anche oggi, nonostante i clienti scomodissimi che si trova davanti. Peccato per quella sbavatura sul finale che permette a Leao di trovare la traiettoria giusta per Saelamaekers.

Kumbulla sv – Si fa male quasi subito, impossibile da giudicare. Dal 15′ Bove 7 – Gioca con foga ma anche con personalità, finendo per essere l’uomo ovunque dei suoi. Stremato, esce nel finale. Dall’89’ Camara sv.

Ibanez 5,5 – Anche oggi troppo svagato. Qualche svarione evitabile.

Celik 7 – Tira fuori la prestazione nella partita più difficile. Difende e spinge con efficacia. Serve l’assist per il gol di Abraham.

Matic 6,5 – Viste le tante assenze, la squadra si aggrappa ancora di più a lui, e il serbo gioca la solita partita di spessore.

Cristante 6,5 – Deve sacrificarsi nel ruolo di difensore centrale, se la cava bene.

Spinazzola 5 – Offre una palla d’oro a Pellegrini, murato a sorpresa da Abraham. L’ingresso di Saelamaekers però lo manda in difficoltà, e nel finale si perde il belga sul secondo palo macchiando la sua prestazione

Pellegrini 5,5 – Parte benino, ma cala nella ripresa. Oggi poteva fare qualcosa di più, anche nelle palle gol avute sul suo destro.

Abraham 6 – Sta sprecando il suo talento. Gioca una partita da incubo, poi nel finale segna un grande gol da attaccante di livello, che purtroppo non sarà decisivo. Dal 94′ Solbakken sv.

Belotti 6 – Solita prestazione a cui ci ha abituato: generoso, ma inefficace in termini realizzativi. Dal 46′ El Shaarawy 5,5 – L’impegno c’è, l’efficacia meno. Sbaglia qualcosa di troppo nelle giocate in area avversaria.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – Gioca contro infortuni a raffica, la fortuna non lo assiste. La squadra invece sì, che anche oggi ha dato il massimo arrivando a un centimetro da una piccola impresa. Peccato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini