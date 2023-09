ROMA-MILAN 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Seconda sconfitta consecutiva per una Roma che ha raccolto la miseria di un punticino dopo tre partite di campionato: all’Olimpico passa il Milan per due a uno grazie ai gol di Giroud su rigore e di Leao nella ripresa. Inutile la rete di Spinazzola nel recupero.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i partenopei nel match di campionato:

Rui Patricio 5,5 – Commette fallo, a giudizio del VAR, su Loftus-Cheek che spiana la strada ai rossoneri. Si riscatta parzialmente con una gran parata su Pulisic. Rimane immobile a guardare lo splendido gol del raddoppio di Leao.

Mancini 4,5 – Schiantato da Leao, si arrabatta come può. Molto male. Dal 79′ Pagano sv.

Smalling 4,5 – La speranza è che sia solo fuori forma, altrimenti diventa un problema molto serio per la tenuta difensiva della Roma.

Llorente 5 – Fa rimpiangere Ibanez. Con lui la difesa appare troppo statica nei tre centrali.

Celik 4,5 – Theo e Leao gli rendono la vita impossibile. Ne esce malissimo.

Aouar 6 – Parte benino, ma poi si fa male anche lui. Piove sul bagnato. Dal 30′ Pellegrini 5 – Non riesce ad accendere la luce, nemmeno sui piazzati.

Paredes 5 – Buone geometrie quando ha la palla tra i piedi, ma soffre quando è il Milan ad attaccare la trequarti romanista. Dal 70′ Bove 6 – Cerca di dare un po’ di dinamismo alla mediana, non poteva fare molto di più.

Cristante 5 – Gioca, male, da mezzala. Regolarmente saltato dalla mediana rossonera, vaga in mezzo al campo senza capire o sapere esattamente cosa fare.

Zalewski 4,5 – Bravino nel saltare l’uomo, peccato che poi non sappia crossare un pallone degno di nota dentro all’area avversaria. Dal 70′ Spinazzola 6,5 – Entra molto bene in campo, il gol è solo il premio di un atteggiamento positivo e propositivo.

El Shaarawy 4,5 – Prima e unica conclusione poco prima di uscire dal campo. Per il resto è un fantasma. Dal 70′ Lukaku 6,5 – Nonostante la condizione fisica approssimativa, dà subito vivacità e peso all’attacco. Spiraglio di luce nel buio di stasera.

Belotti 6 – La squadra non lo assiste, e lui deve fare una partita fatta unicamente di sportellate. Fa cacciare Tomori con la sua tigna.

JOSE’ MOURINHO 4,5 – La Roma sembra addirittura peggiorata per identità, sia tattica che di spirito di squadra. Appare sbagliata la scelta di schierare un 3-5-2 con Paredes e Cristante insieme e con El Shaarawy di punta. La classifica è desolante: un misero punto dopo tre giornate rende già molto complicata la rincorsa alla Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini