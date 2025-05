ROMA-MILAN, i convocati di Ranieri: out Dovbyk

La Roma ha da poco diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Milan. La grande assenza, oltre a Pellegrini e Dybala, è quella di Artem Dovbyk.

L’ucraino si è infatti fermato quest’oggi in allenamento a causa di un problema muscolare e non sarà quindi presente contro i rossoneri: la Roma e il suo staff medico tenterà di recuperare il bomber per l’ultima gara stagionale contro il Torino.

Di seguito il tweet del club giallorosso con l’elenco completo dei convocati per la partita di domani sera, fischio d’inizio ore 20:45.