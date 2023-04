Roma-Milan, le ultime dai campi e le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura blindato per i giallorossi, che oggi a Trigoria hanno completato la preparazione alla sfida di domani pomeriggio contro il Milan all’Olimpico (cancelli aperti dalle 15:30 col match della Roma Femminile trasmesso sui maxischermi).

Le buone notizie arrivano da Gini Wijnaldum, che ha annunciato sui social di essere tornato ad allenarsi in gruppo: resta da capire se il calciatore sarà addirittura convocato per la partita di domani o se il suo rientro slitterà alla partita contro il Monza. In ogni caso il suo recupero procede a ritmi decisamente spediti.

Ci vorrà invece più tempo per rivedere Smalling e Lllorente a disposizione di Mourinho, e questo apre un problema importante in difesa fin da domani: il rilancio di Kumbulla o l’arretramento di Cristante le soluzioni possibili per tappare la falla al centro della retroguardia.

Tanti i rebus da sciogliere in casa giallorossa in vista della partita di domani: il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1 con Zalewski in leggero vantaggio su Celik, a sinistra invece confermato Spinazzola. A centrocampo Cristante farà coppia con Matic, sempre che l’azzurro non venga arretrato in difesa.

In attacco spazio a Pellegrini ed El Shaarawy, ma attenzione anche a Solbakken, ultimamente molto considerato dal tecnico portoghese. In attacco invece Belotti appare favorito su Abraham. Dybala ha qualche speranza solo per la panchina.

Al contrario della Roma, il Milan non ha grossi problemi di formazione e manderà in campo l’undici migliore: recuperato anche Giroud, che dunque giocherà al centro dell’attacco, supportato da Brahim Diaz e Leao.

A completare la batteria dei trequartisti uno tra Saelemaekers, che agirebbe a destra, o Bennacer schierato centrale. In difesa Kjaer è in vantaggio su Kalulu, mentre a centrocampo Krunic giocherà al fianco di Tonali.

Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Milan, gara che si giocherà sabato 29 aprile allo Stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 18:00:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Belotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Bennacer, Leao, Giroud.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini