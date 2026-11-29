La Roma torna all’Olimpico con l’obiettivo di riprendersi il secondo posto. Oggi, domenica 29 novembre, alle ore 18:00, i giallorossi affrontano il Monza dell’ex Ivan Juric nella tredicesima giornata di Serie A.

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva al match dopo il prestigioso 2-2 sul campo del Paris Saint-Germain in Champions League e quattro vittorie consecutive in campionato. Dopo i risultati di ieri, la Roma è terza a quota 30, alle spalle della Lazio capolista a 35 e dell’Inter a 32: un successo permetterebbe dunque ai giallorossi di tornare immediatamente al secondo posto. Il Monza è invece quattordicesimo con 10 punti, ma arriva all’Olimpico rinfrancato dal netto 3-0 contro la Fiorentina.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini ha praticamente tutta la rosa a disposizione, con le sole eccezioni di Pellegrini e Rensch. Balerdi è tornato regolarmente in gruppo ma dovrebbe partire dalla panchina. Le ultime indicazioni danno Ghilardi favorito su Mancini nel terzetto con N’Dicka ed Hermoso, mentre Lulli e Wesley agiranno sulle fasce. In mezzo tornano Cristante e Koné. Davanti spazio a Dybala e Rodrigo Mora alle spalle di Malen, con Soulé inizialmente in panchina.

QUI MONZA – Juric deve rinunciare a Folorunsho, Ngonge, Maye e Ciurria, tutti assenti dalla lista dei convocati. Tornqvist è favorito su Thiam tra i pali, mentre in difesa dovrebbero giocare Kouadio, Goglichidze e Carboni. Pessina torna dal primo minuto e, insieme a Robinson, supporterà Gustavo Varela, già a quota 11 gol in campionato. Akinsanmiro è stato regolarmente convocato nonostante il problema accusato in settimana.

Dove vederla in TV

Roma-Monza sarà trasmessa sia su DAZN sia su Sky. Su Sky la gara sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre in streaming sarà disponibile su DAZN, Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio allo Stadio Olimpico è fissato alle 18:00. Su Sky la telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Alessio Scarchilli; su DAZN la coppia sarà Santi-Di Gennaro.

Il probabile risultato

I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita. Le quote aggiornate questa mattina propongono il successo giallorosso intorno a 1.20, il pareggio a circa 7.50 e la vittoria del Monza tra 9.00 e 10.50. Anche il mercato dei gol indica una partita potenzialmente ricca di reti, con l’Over 2.5 intorno a 1.30-1.32.

Il Monza ha però segnato in tutte le sei trasferte disputate finora e può contare su un Varela in grande forma, mentre la Roma arriva da una trasferta europea molto dispendiosa. Il divario tecnico resta comunque evidente e il mercato del risultato esatto premia soprattutto il 2-0 per i giallorossi, proposto intorno a quota 7.50 e leggermente davanti al 3-0. È quindi il punteggio che appare più credibile.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All.: Gasperini.

MONZA (3-4-2-1) – Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela. All.: Juric.

Ballottaggi Roma: Ghilardi-Mancini, Lulli-Molina, Mora-Soulé.

Ballottaggi Monza: Törnqvist-Thiam.

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)

Assistenti: Passeri – Mondin

IV uomo: Maria Sole Ferrieri Caputi

VAR: Giacomo Camplone

AVAR: Michael Fabbri

Giallorossi.net | Andrea Fiorini