ROMA-NAPOLI 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pareggiano per zero a zero Roma e Napoli dopo una battaglia conclusa a reti bianche. Ma le emozioni non sono mancate.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Pochi tiri verso la porta da parte del Napoli, lui se la cava senza affanni,

Karsdorp 7 – Grande partita per tempra e piglio. Scarica il contachilometri sulla fascia, offre un gran pallone per Pellegrini che il capitano non riesce a trasformare in oro.

Mancini 7 – Leone. Usa la clava per fermare Osimhen, e ci riesce con le cattive. Peccato per il gol fallito a due passi dalla porta.

Ibanez 7 – Oggi con il suo compagno di reparto ha formato una vera coppia di centrali di alto livello. Sempre in anticipo, e pulito negli interventi.

Vina 6,5 – Prestazione di livello per il terzino, molto concreto e attento in fase difensiva. Non disdegna anche qualche interessante sortita offensiva.

Cristante 7 – Il migliore in campo. Randella tutto il possibile, conquista palloni e manda anche in porta Abraham nel primo tempo, ma l’inglese si divora il vantaggio. Lotta e corre fino all’ultimo secondo.

Veretout 6,5 – Ottimo primo tempo per dinamismo, nel secondo tempo cala un pochino di intensità. Ma la sua prestazione è convincente.

Zaniolo 6,5 – Generoso. Non riesce ad accendersi come vorrebbe, ma è sempre nel vivo della manovra offensiva e impegna severamente la retroguardia avversaria.

Pellegrini 6 – Oggi è mancata un po’ troppo la sua qualità sulla trequarti. Cerca la conclusione verso la porta quando non dovrebbe. Ma la prova resta comunque generosa.

Mkhitaryan 5 – La sua stagione continua a non essere particolarmente esaltante. Oggi è stato molto deludente. Non gli riesce nulla. Dal 66′ El Shaarawy 6 – Più pericoloso nell’uno contro uno, peccato però che anche lui sbagli sempre l’ultimo passaggio.

Abraham 6,5 – Si divora il gol della partita, ma il suo lavoro per la squadra è enorme. Resta in campo nonostante non sia al meglio, il pubblico gradisce e lo applaude. Dall’86’ Shomurodov sv.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma rialza la testa e porta a casa un buon punto per quanto visto il campo. La squadra lotta fino all’ultimo, oggi è mancato solo il gol. Ma le risposte avute sono positive.

Giallorossi.net – A. Fiorini