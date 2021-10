(LIVE!) ROMA-NAPOLI, le formazioni ufficiali: giocano Karsdorp e Zaniolo, Abraham in attacco

AS ROMA NEWS – Olimpico sold-out per il big match di questo pomeriggio: alle 18 Roma e Napoli si affrontano in una sfida dai molteplici significati. Partita di fondamentale importanza soprattutto per i giallorossi, ancora a caccia di un risultato positivo contro una rivale.

Ma la gara di oggi è anche un duello a distanza tra Mourinho e Spalletti: i due, amici fuori dal campo, hanno iniziato in modo diverso la stagione. La Roma viaggia ancora a corrente alternata mentre il Napoli è partito fortissimo, ancora a punteggio pieno in campionato. Lo spettacolo non mancherà.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 16:45 – Il Napoli annuncia il suo schieramento ufficiale, questo l’undici azzurro: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

Ore 16:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 16:00 – Cielo sereno sopra lo stadio Olimpico, temperatura primaverile. Terreno di gioco ancora in non perfette condizioni. Tra poco vi comunicheremo in anteprima le formazioni ufficiali di Roma e Napoli.

ROMA-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Missori, Kumbulla, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Felix Afena-Gyan.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.

A disp.: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna.

Arbitro: Massa di Imperia.

Guardalinee: Vivenzi e Imperiale.

Quarto uomo: Irrati.

Var: Di Bello.

Avar: Valeriani.

Giallorossi.net – A. Fiorini