Roma, niente proroghe: a giugno plusvalenze per chiudere l’accordo con la Uefa

La Roma accelera sul fronte finanziario. Entro la fine di giugno il club dovrà realizzare plusvalenze significative per rispettare il settlement agreement con la UEFA e chiudere definitivamente un capitolo aperto da tempo.
La linea della società è chiara, fa sapere oggi Il Romanista: niente proroghe. Nonostante nelle scorse settimane si fosse parlato della possibilità di estendere l’accordo di un anno, l’intenzione è quella di rispettare gli impegni nei tempi previsti e uscire una volta per tutte dal controllo dell’organo europeo.
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Per farlo, però, serviranno operazioni importanti. Sul mercato i principali indiziati restano Mile Svilar, Manu Koné e Evan Ndicka: uno di loro, con ogni probabilità, sarà sacrificato per generare la plusvalenza necessaria. Una scelta tutt’altro che semplice, considerando il peso tecnico dei tre all’interno della rosa. Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere la cifra richiesta, la Roma ha messo già in conto l’ipotesi di pagare una sanzione economica, ma la priorità resta quella di chiudere definitivamente l’accordo senza ulteriori rinvii.
Parallelamente, si prepara un’estate di profondo rinnovamento. Tra contratti in scadenza e prestiti destinati a rientrare alle rispettive squadre, la fisionomia della rosa cambierà in modo significativo. Un processo che porterà inevitabilmente a diversi interventi sul mercato in entrata, con i Friedkin pronti anche stavolta a investire.
La nuova Roma ripartirà ancora da Gian Piero Gasperini, chiamato a guidare un gruppo che sarà in larga parte ridisegnato. Prima, però, c’è da superare lo snodo più delicato: sistemare i conti e chiudere definitivamente con la UEFA.
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Fonte: Il Romanista
mile 60
ndicka 50
konè 60
uno dei tre ci saluterà molto probabilmente.
con enorme malincuore per me il male minore sarebbe partisse mile, gli altri da rimpiazzare sarebbero ancora peggio.
un buon portiere lo trovi.
lasciar partire ndicka vorrebbe dire azzoppare la difesa, lo stesso konè.
spero l’anno prossimo si riparta da ghilardi, ndicka, ziolkowski.
❤️🧡💛
Ancora con queste plusvalenze, notizie fake che riportano al periodo buio di pallotta e le cessioni illustri che non hanno portato da nessuna parte, Alisson, Salah, Marqhuinos, Lamela, Manolas, Rudiger….
Mi sembra sempre di ripartire ogni anno con gli stessi discorsi…. Speriamo ( lo diciamo ogni anno )
Domanda : nel malaugurato caso , che non ci qualifichiamo per nessuna coppa Europea, abbiamo comunque l’obbligo del Fpf? Se si, in questo caso una volta chiuso l’accordo con la UEFA, la Roma potrebbe spendere e spandere senza problemi, visto che negli ultimi anni , le società che non hanno partecipato alle coppe, hanno speso più di quello che gli era consentito, a cominciare dal Milan del fantomatico Mr.Lee, e l” Inter del fallito ( nel vero senso della parola) Mr.Zhang? ?
Prima Massara sfascia i conti comprando giocatori mediocri a caro prezzo e poi ci dicono che dobbiamo fare le plusvalenze pesanti…
ogni anno la solita storia e qualcuno ancora ci crede.
Speriamo che facciano presto lo stadio così la ban.. cioè i Freidkin possono cedere la società
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.