Roma, non fermarti

AS ROMA NEWS – Non c’è tempo di poggiarsi sugli allori. Dopo la sorprendente vittoria di Bergamo, la Roma tra due giorni sarà di nuovo in campo nel match che segnerà la fine del 2021 e che anticipa la sosta di Natale.

All’Olimpico, nuovamente tutto esaurito, arriva la Sampdoria di D’Aversa, un avversario alla portata dei giallorossi che attualmente staziona nelle parti basse della classifica, ma a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

La partita sulla carta non è di quelle proibitive, ma è qui che nasce l’insidia: la Roma quest’anno ha alternato prestazioni incoraggianti a scivoloni inaspettati e fragorosi. La partita di mercoledì quindi servirà come prova di maturità per i ragazzi di Mourinho, come primo test per capire se la squadra ha davvero avviato quel processo di svolta che servirà a farla diventare grande.

La differenza la fa la continuità di risultati e prestazioni: battere la Samp prima della sosta di Natale sarebbe fondamentale sia per il morale, ma anche per la classifica. Inoltre una Roma vicina alle prime posizioni potrebbe ingolosire i Friedkin, spingendoli a compiere uno sforzo in più sul mercato di gennaio per tentare l’insperato aggancio alla zona Champions che accelererebbe di parecchio il progetto triennale impostato con Mourinho.

Lo Special One sa che per avere continuità di risultati è fondamentale avere la rosa al completo. Contro la Samp rivedremo in campo la Roma migliore, seppur ancora priva di Spinazzola, El Shaarawy e Pellegrini: dietro giocherà ancora Smalling, calciatore fondamentale per gli equilibri difensivi della squadra, a centrocampo Mkhitaryan farà ancora l’intermedio insieme a Veretout, con Cristante in regia. Sulle fasce Karsdorp e Vina avranno stavolta compiti più offensivi, mentre il tandem Zaniolo-Abraham, confermatissimo, dovrà giocare una partita molto diversa da quella di sabato scorso.

La Samp infatti verrà all’Olimpico a fare le barricate, e i giallorossi non troveranno di certo le praterie di Bergamo: la partita per la Roma sarà completamente diversa. Ma con quei due lì davanti in questa condizione, Mou ha una certezza in più: il gol prima o poi arriverà. La spinta dell’Olimpico, pronto a ruggire, farà il resto.

Giallorossi.net – A. Fiorini