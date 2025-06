Roma, occhi su Sargent e Woltemade: due ex compagni nel mirino per cambiare l’attacco

La Roma guarda al futuro e studia rinforzi per il reparto offensivo. In questa fase iniziale di mercato, la dirigenza giallorossa sta monitorando diversi profili e tra questi figurano due nomi cresciuti insieme calcisticamente: Josh Sargent e Nick Woltemade.

Sargent, classe 2000, ha appena concluso una stagione brillante con il Norwich City in Championship. L’attaccante statunitense ha messo a segno 15 gol in 32 presenze, chiudendo al quarto posto nella classifica marcatori del campionato inglese di seconda divisione. Un rendimento che ha riportato i riflettori su di lui dopo qualche stagione in chiaroscuro.

Woltemade, 23 anni, oggi allo Stoccarda, ha vissuto a sua volta un’annata da protagonista: 17 reti complessive tra Bundesliga e Coppa di Germania, dove è stato decisivo anche in finale contro il Bielefeld con un gol che ha consegnato il trofeo al club biancorosso.

I due attaccanti non sono solo osservati speciali della Roma, ma anche vecchie conoscenze l’uno dell’altro. Entrambi sono stati lanciati dal Werder Brema, condividendo lo spogliatoio nella stagione 2021/22 in 2.Bundesliga. Da lì, le strade si sono divise: Woltemade è rimasto in Germania, passando da Elversberg allo Stoccarda, mentre Sargent ha scelto l’Inghilterra, dove dal 2021 indossa la maglia del Norwich. Con i “Canaries” ha finora collezionato 133 presenze, 48 gol e 12 assist. Due percorsi diversi, un’origine comune e un possibile futuro a tinte giallorosse.

Fonte: Gianlucadimarzio.com