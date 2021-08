Roma, occhio a Damsgaard: può davvero diventare un obiettivo di Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gli occhi della Roma sono tutti rivolti verso il mercato in uscita, ma per i giornali è sicuramente più allettante parlare soprattutto dei possibili colpi in entrata che possono esserci da qui a fine agosto.

E così oggi tra i tanti nomi di centrocampisti che possono finire a Trigoria e far felice Mourinho (si passa da Douglas Luiz fino ad arrivare a Zambo Angussa), fa capolino anche quello di Mikkel Damsgaard, talento danese della Sampdoria.

Il calciatore però non fa il centrocampista centrale di professione, essendo un calciatore molto più offensivo: si tratta piuttosto di un esterno sinistro che ama accentrarsi e giocare nel vivo dell’azione, ma non di certo un regista. Nonostante questo, stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, bisogna comunque fare attenzione a questa pista in ottica Roma.

Le parole di Ferrero di ieri, gli ottimi rapporti tra i due club, unito al fatto che Damsgaard piace molto alla Roma, potrebbero portare a dei futuri colloqui. Il discorso però è sempre lo stesso: la parola d’ordine ora resta qualla, prima bisogna cedere. E poi, chissà…

Fonte: Gazzetta dello Sport