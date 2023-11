Roma, offerto Badiashile: può arrivare in prestito dal Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La caccia al difensore continua. Da qui al prossimo gennaio i nomi si susseguiranno in chiave Roma, con Tiago Pinto che sembra dividersi tra il mercato in Italia e le occasioni che arrivano dalla Premier.

Una di queste porta dritti a Benoît Badiashile, 22 anni, difensore di 194 centimetri di piede mancino del Chelsea. Il roccioso centrale franco-congolese cresciuto nel Monaco e poi trasferitosi a Londra per ben 38 milioni di euro, il giocatore è stato frenato dai problemi fisici e ha giocato molto poco.

Quest’anno non ha ancora esordito con i Blues, e per questo alcuni intermediari lo hanno offerto alla Roma, a caccia di un difensore per rinforzare il reparto arretrato di Mourinho.

Badiashile potrebbe dunque essere un occasione in prestito. Il dubbio più grande restano le sue condizioni fisiche: sostituire giocatori infortunati con un altro calciatore acciaccato non sembra essere la soluzione ideale per la Roma. Per questo le candidature di Milenkovic e Pablo Mari restano calde, così come quelle di Chalobah e Kiwior.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corsport