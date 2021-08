Roma, c’è anche Zambo Anguissa per il centrocampo. Ma il preferito è Douglas Luiz

AS ROMA NEWS – Fase di stasi per quanto riguarda il mercato della Roma, con Pinto in questa fase dovrà cercare di liberarsi di quegli esuberi che pesano ancora sul bilancio del club e che Mourinho non ha intenzione di utilizzare.

Questo non vuol dire che il gm non segua l’evolversi del mercato anche in entrata: stando a quanto scrivono oggi sia la Gazzetta dello Sport che Il Messaggero, per il centrocampo si segnala anche un nome nuovo di zecca.

Si tratta di Zambo Anguissa, 25 anni, centrocampista camerunense del Fulham con contratto in scadenza nel 2023. La sua valutazione è elevata: il mediano cresciuto nel Marsiglia è stato acquistato dagli inglesi circa 3 anni fa per ben 30 milioni.

Ora il prezzo del cartellino è in discesa, ma viene valutato comunque una cifra intorno ai 20 milioni di euro. A Trigoria comunque si continuano a monitorare i profili di Zakaria, Delaney e Koopmeiners.

Stando a quanto scrive però l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri), se Tiago Pinto riuscisse a piazzare cessioni per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro, il primo nella lista di gradimento del general manager giallorosso è senz’altro Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa.

L’identikit è perfetto per la Roma: 23 anni, qualità tecniche e fisiche giuste, ottimi rapporti con i suoi rappresentanti per l’Italia. Ma senza le cessioni il tentativo sarebbe del tutto inutile. I Villans non hanno intenzione di cederlo, e per questo lo valutano non meno di 35 milioni di euro.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero