Roma, orgoglio e frustrazione: altro ko allo Stadium, la sindrome da big continua

AS ROMA NEWS – Mou non basta. La Roma deve incassare l’ennesima sconfitta allo Stadium, battuta per uno a zero da una Juventus falcidiata dalle assenze e apparsa ancora ben lontana dalla forma migliore.

Merito anche della formazione giallorossa, che esce dal campo a testa alta per come ha lottato fino all’ultimo: la Roma, lo ammetterà anche lo stesso Allegri a fine gara, avrebbe meritato almeno di pareggiare la partita.

I ragazzi di Mourinho partono bene, convinti di potersela giocare. Ma è la Juve, come tradizione, a castigare i giallorossi alla prima palla gol (che poi sarà una delle poche avute dai bianconeri nel corso dei novanta minuti): De Sciglio, spesso colpevolmente troppo libero a sinistra, crossa in mezzo per la testa di Bentancur, palla deviata da Kean che batte imparabilmente Rui Patricio.

La Roma si demoralizza per il gol subito nel momento migliore, e ci mette un po’ a riprendersi. Ci pensa Abraham a dare una scossa ai suoi: l’attaccante si procura un rigore molto contestato su decisione del VAR, perchè nel proseguimento della stessa azione il centravanti avrebbe fatto gol se Orsato non avesse fischiato di fretta e furia un penalty per fallo originariamente attribuito su Mkhitaryan.

Veretout, che in giallorosso aveva sempre segnato dal dischetto (13 centri su 13), viene forse distratto dalla discussione avuta con Abraham che avrebbe voluto calciare il rigore, e si fa ipnotizzare da Szczesny.

Nella ripresa la Juve sfiora il raddoppio con Kean che calcia alle stelle a due passi da Rui Patricio dopo una bella rovesciata di Bernardeschi a centro area, poi il monologo diventa sempre più giallorosso. Veretout calcia a giro dal limite, con palla che sibila a lato. Poi Vina si inventa un gran numero in area concluso con un bel sinistro, sporcato però in angolo.

Assalti che però non portano al meritato pareggio. Il recupero di soli tre minuti fa infuriare Mourinho, e la Roma non riesce più a creare pericoli. La sintesi perfetta la fa Mkhitaryan a fine partita: i giallorossi escono dal campo frustrati per aver rimediato l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto nonostante gli sforzi.

La sindrome da big match prosegue, e domenica c’è il Napoli per provare a sfatarla una volta per tutte. Ma la squadra di Spalletti, a differenza della Juve, è in grandissima forma e in campo vola. E in mezzo c’è anche una trasferta in terra norvegese, con la Roma che giovedì sarà di scena sul campo del Bodo/Glimt. Una partita che non arriva di certo nel momento più opportuno.

Giallorossi.net – A. Fiorini