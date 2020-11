ROMA-PARMA 3-0, Corsport: “Benvenuti a Mickilandia”, Il Messaggero: “Che bravo Fonseca”, Gazzetta: “E’ il momento di inserire i giallorossi tra i candidati allo scudetto”

AS ROMA NEWS – La Roma annienta anche il Parma e riparte da dove aveva lasciato e cioè da una vittoria convincente che ha messo tutti d’accordo. La prestazione della squadra viene esaltata dai giornali oggi in edicola, a cominciare dalla Gazzetta dello Sport (F. Bianchi) che scrive: “La Roma ha letteralmente preso il volo, nel gioco e nei risultati”.

“A inizio stagione nessuno aveva pronosticato la Roma tra le candidate allo scudetto, ma forse è arrivato il momento di inserirla ufficialmente nel gruppo”, scrive il quotidiano sportivo milanese. Fonseca ha trovato lo spartito per esaltare tutti i musicisti che ha a disposizione. E’ un dovere puntare in alto, molto in alto, anche per la stranezza di questo campionato”.

“Benvenuti a Mkhilandia”, titola invece Leggo (F. Balzani) che sottolinea la prestazione di Mkhitaryan, decisivo con una doppietta e una prestazione a tutto tondo. “Sogna la Roma”, scrive il quotidiano, con i giallorossi conquistano 18 punti sul campo e la zona Champions con una prestazione da top club contro il Parma.

Una partita perfetta chiusa già a fine primo tempo che ha messo in evidenza i progressi enormi della squadra di Fonseca sotto tutti i punti di vista: tenuta difensiva, brillantezza del gioco, sicurezza mentale. Un piccolo miracolo quello di Paulo che, con il punto sottratto a Verona, oggi sarebbe a braccetto del Sassuolo dei sogni.

“Una Roma Doc”, titola invece Il Messaggero (A. Angeloni) che si lascia andare a complimenti importanti per l’allenatore: “Che bravo Fonseca”, scrive il quotidiano, “Qualità, abilità nel palleggio, sicurezza. Dove potrà arrivare questa squadra non si sa, i limiti non vanno posti, ma in Champions ci sta e vuole continuare ad esserci, dopo la deprimente ultima annata”.

“Mickilandia“, titola a tutta pagina il Corriere dello Sport, che parla di “show dell’armeno” nella vittoria dei giallorossi sul Parma. Il calciatore ha poi dedicato la sua doppietta al suo paese: “E’ per gli eroi armeni”.

