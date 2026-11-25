Un patto per proteggere i giocatori più importanti della Roma. È questa la linea comune emersa dai continui confronti tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Tony D’Amico in vista del prossimo mercato. Secondo quanto racconta Davide Stoppini sul Corriere della Sera, allenatore e dirigente avrebbero raggiunto un’intesa precisa: anche qualora dalla proprietà arrivasse l’indicazione di realizzare delle cessioni per esigenze economiche, i big della rosa dovrebbero restare fuori da qualsiasi operazione in uscita.
I nomi sono quelli di Manu Koné, Mile Svilar, Evan Ndicka, Wesley e Matías Soulé. Cinque giocatori considerati fondamentali per il presente e il futuro della Roma, sui quali Gasperini intende continuare a costruire una squadra capace di competere ai vertici. Una posizione che riguarda anche calciatori particolarmente richiesti sul mercato: Wesley, ad esempio, avrebbe già attirato l’attenzione del Manchester United, mentre Koné è seguito da tempo da diversi club europei.
Il ragionamento condiviso da Gasperini e D’Amico sarebbe piuttosto semplice: non avrebbe senso indebolire l’undici titolare proprio mentre la Roma sta dimostrando di poter lottare per obiettivi importanti. Il tecnico chiede rinforzi per completare la squadra, soprattutto nel reparto offensivo, e privarsi dei giocatori più rappresentativi significherebbe vanificare almeno in parte il lavoro svolto finora. Non a caso D’Amico, prima della gara contro il Parma, aveva già espresso pubblicamente questo concetto a proposito di Koné, spiegando che una sua eventuale partenza non sarebbe coerente con la volontà di rinforzare la rosa.
Resta naturalmente da capire quale sarà la posizione dei Friedkin. La linea tracciata dall’area tecnica non equivale infatti a un’intoccabilità già garantita dalla proprietà. Se dovesse emergere la necessità di realizzare plusvalenze o alleggerire i conti per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, l’orientamento di Gasperini e D’Amico sarebbe quello di valutare altre soluzioni: eventuali riscatti dei calciatori attualmente in prestito o cessioni di elementi meno centrali nel progetto. Una strategia che consentirebbe, almeno nelle intenzioni, di salvaguardare la competitività della squadra senza ignorare le esigenze economiche.
Il tema diventerà centrale nelle prossime settimane, quando dovranno essere chiariti i margini di manovra per gennaio. Gasperini ha già manifestato la necessità di intervenire sul mercato, mentre D’Amico continua a lavorare per individuare le occasioni più adatte. Tra i due, almeno sul principio di non sacrificare i titolari, sembrerebbe esserci piena sintonia. Sarà però necessario verificare se questa impostazione potrà trovare riscontro anche nelle decisioni della proprietà, dalla quale dipenderanno le autorizzazioni economiche e le eventuali operazioni in uscita.
Per la Roma, dunque, la questione non riguarda soltanto quanti giocatori arriveranno a gennaio, ma soprattutto quali resteranno. La squadra di Gasperini sta costruendo una propria identità e ha trovato un gruppo di elementi sui quali fare affidamento anche per le prossime stagioni. L’obiettivo dell’area tecnica è chiaro: aggiungere qualità senza perdere quella già acquisita. Un principio condiviso da allenatore e direttore sportivo, che dovrà però superare la prova più delicata: trasformarsi in una strategia sostenibile e approvata dai Friedkin.
FONTE: Corriere della Sera
Fortuna il corriere che ci mette sempre di buon umore
Proat!!! Proaaaaat!!! Proattiviamoci amici gialorossi: uniti nel petto d’acciaio tutti insieme dai!!! Prooooooattttttatatatatatatatatattaà :-))))
tocca dirlo a friedkin pero’ dato che non so quanto gli interessa competere e vincere
caro Stoppini se i Friedkin non hanno fatto partire nessuno di quelli citati da te in estate non vedo perché lo devono fare a gennaio, cambiate disco che state diventando noiosi, la Roma non vende ma compra mettetevelo in testa. Forza Roma
A Gennaio e in estate sarà la prova del 9 per i Friedkin!! vediamo COME si muoveranno e da li sapremo se ci credono nella Roma oppure è solo il solito “business” all’americana….
Naturalmente gli yanchees continuano a fregarsene di venire a Roma…. E non mi dite che è il modus operandi che hanno!! Un conto è non rilasciare dichiarazioni o interviste, muti come una mummia e un conto è fregarsene di venire a stare qualche settimana accanto alla squadra e allo stadio!!!VERGOGNA!
Anziché vendere comprate qualche alternativa per andare a vincere sto scudetto che è l’anno buono solo forza Roma e basta
chissà chi ha detto a sto giornale che la proprietà chiede delle cessioni ma……….
Ragionamento di puro buon senso e vorrei crederci, pero secondo me il corriere della sera sta alle notizie come la salciccia sta ai vegani. Detto questo la mossa di mercato che dovrebbero fare i Friedrick e’ un contratto di 5+ anni per Gasp alla Ferguson.. per il resto Forza Roma
Sicuramente ieri sera i Friedkin hanno chiamato la direzione del corriere della sera per avvertirli che servirà vendere qualche big!
Certo ovviamente il Corriere Della Sera ha parlato con i Friedkin. Articolo palesemente creato ad arte per “destabilizzare” l’ambiente e spaccare i gioielli di famiglia. Parlassero di Milan ed Inter che qualche problema di bilancio ce l’hanno.
FRS
E sì, basta che si dicano tra di loro “salviamo capra e cavoli”…ed è tutto risolto.
Salvo poi, lo stesso giornalone, sparare addosso a tutti – allenatore, DS e società – se questa capolavoro non si dovesse compiere…
la Roma deve vendere sempre… diamo troppo fastidio
ahahhaahah …. ma che è sta cosa ? si oppongono a che , alla proprietà? Allora i Friedrick decidono di vendere la Roma, loro si oppongono e fanno di testa propria. Peccato manchino i money
Non vinceremo con questa proprietà
Si certo, quindi secondo Stoppini un dipendente può disobbedire alle linee strategiche della proprietà…
Ma, in che mondo vivono questi… 🤦
Articolo basato su supposizioni e deduzioni anche molto banali. Tutti vendono, il PSG bicampione d’Europa in estate ha fatto cessioni per udite udite 333 milioni e si è rinforzato con la metà reinvestiti. La competenza e la professionalità sono i top players, Gasperini è un top, tocca alla direzione sportiva darsi una bella svegliata, da quando è arrivato il mister non è stato ceduto nessuno dei big e sono stati spesi più di 200 milioni e stiamo ancora senza ala sx e laterale sx.
siamo ai vertici della classifica e secondo questi una proprietà che non ha mai venduto i big, comincia proprio ora??? ci sono troppi antiromanisti purtroppo
“anche qualora dalla proprietà arrivasse l’indicazione di realizzare delle cessioni per esigenze economiche”. Incredibile, cosi si uccide il giornalismo, lo si rende poco credibile, ci si condanna alla mediocrità. Raccontare ciò che accade non ipotizzare o supporre!
Sempre, comunque e dovunque, forza ROMA
SPERIAMO 🙏🙏🙏 DI NO… I BIG SONO Importanti..
abbiamo bisogno dei rinforzi nei propri reparti..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.