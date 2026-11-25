Un patto per proteggere i giocatori più importanti della Roma. È questa la linea comune emersa dai continui confronti tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Tony D’Amico in vista del prossimo mercato. Secondo quanto racconta Davide Stoppini sul Corriere della Sera, allenatore e dirigente avrebbero raggiunto un’intesa precisa: anche qualora dalla proprietà arrivasse l’indicazione di realizzare delle cessioni per esigenze economiche, i big della rosa dovrebbero restare fuori da qualsiasi operazione in uscita.

I nomi sono quelli di Manu Koné, Mile Svilar, Evan Ndicka, Wesley e Matías Soulé. Cinque giocatori considerati fondamentali per il presente e il futuro della Roma, sui quali Gasperini intende continuare a costruire una squadra capace di competere ai vertici. Una posizione che riguarda anche calciatori particolarmente richiesti sul mercato: Wesley, ad esempio, avrebbe già attirato l’attenzione del Manchester United, mentre Koné è seguito da tempo da diversi club europei.

Il ragionamento condiviso da Gasperini e D’Amico sarebbe piuttosto semplice: non avrebbe senso indebolire l’undici titolare proprio mentre la Roma sta dimostrando di poter lottare per obiettivi importanti. Il tecnico chiede rinforzi per completare la squadra, soprattutto nel reparto offensivo, e privarsi dei giocatori più rappresentativi significherebbe vanificare almeno in parte il lavoro svolto finora. Non a caso D’Amico, prima della gara contro il Parma, aveva già espresso pubblicamente questo concetto a proposito di Koné, spiegando che una sua eventuale partenza non sarebbe coerente con la volontà di rinforzare la rosa.

Resta naturalmente da capire quale sarà la posizione dei Friedkin. La linea tracciata dall’area tecnica non equivale infatti a un’intoccabilità già garantita dalla proprietà. Se dovesse emergere la necessità di realizzare plusvalenze o alleggerire i conti per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, l’orientamento di Gasperini e D’Amico sarebbe quello di valutare altre soluzioni: eventuali riscatti dei calciatori attualmente in prestito o cessioni di elementi meno centrali nel progetto. Una strategia che consentirebbe, almeno nelle intenzioni, di salvaguardare la competitività della squadra senza ignorare le esigenze economiche.

Il tema diventerà centrale nelle prossime settimane, quando dovranno essere chiariti i margini di manovra per gennaio. Gasperini ha già manifestato la necessità di intervenire sul mercato, mentre D’Amico continua a lavorare per individuare le occasioni più adatte. Tra i due, almeno sul principio di non sacrificare i titolari, sembrerebbe esserci piena sintonia. Sarà però necessario verificare se questa impostazione potrà trovare riscontro anche nelle decisioni della proprietà, dalla quale dipenderanno le autorizzazioni economiche e le eventuali operazioni in uscita.

Per la Roma, dunque, la questione non riguarda soltanto quanti giocatori arriveranno a gennaio, ma soprattutto quali resteranno. La squadra di Gasperini sta costruendo una propria identità e ha trovato un gruppo di elementi sui quali fare affidamento anche per le prossime stagioni. L’obiettivo dell’area tecnica è chiaro: aggiungere qualità senza perdere quella già acquisita. Un principio condiviso da allenatore e direttore sportivo, che dovrà però superare la prova più delicata: trasformarsi in una strategia sostenibile e approvata dai Friedkin.

FONTE: Corriere della Sera