Roma, piano per Dybala: Gasp chiede 40 presenze all’argentino

Quota 40, ma senza rischiare. È il piano di Gasperini per Dybala, che – in via precauzionale – salterà pure l’amichevole di oggi pomeriggio contro il Cannes, altro club della galassia Friedkin. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Nei suoi tre anni romanisti Paulo – ⁠ieri allenamento differenziato per lui – non ha mai raggiunto le 40 presenze stagionali. Il tecnico di Grugliasco vuole invertire questo trend, giocando al rialzo. Per l’argentino ha pensato quindi a un piano specifico, in sintonia con il direttore del reparto performance Mark Sertori, evitando di sovraccaricare Paulo, almeno in questa fase del ritiro.

Da qui la scelta di tenerlo fuori anche oggi, complice il fastidio alla cicatrice dove ha subito l’intervento – al tendine della gamba sinistra lo scorso marzo. L’obiettivo è preservare la tenuta muscolare del calciatore, ritrovando la vera Joya. Niente più stagione intermittente, quindi, ma un investimento sulla continuità.

Questa strategia passa da un piano studiato nel dettaglio, evitando ad esempio pesi troppo gravosi, soprattutto in esercizi come gli squat o gli stacchi. Un programma finalizzato al recupero della forma perfetta. Nei due test contro il Trastevere (45 minuti giocati) e l’UniPomezia (63′), l’argentino ha mostrato i segnali giusti (tre gol). Certo, si tratta di amichevoli, ma rientrare a luglio (all’inizio si parlava di settembre) testimonia quanto stia bene. La cura Gasp, in sintesi, funziona e Dybala è una certezza per l’attacco giallorosso.

Fonte: La Repubblica