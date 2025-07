Roma, piano rinforzi da 100 milioni. Gasp chiede cinque rinforzi

Archiviata la corsa alle plusvalenze e il pressing per il bilancio, ora la Roma può davvero cominciare a costruire. E lo farà con un piano ambizioso da circa 100 milioni di euro, richiesto espressamente da Gian Piero Gasperini. A rivelarlo è l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Il nuovo tecnico giallorosso, che sbarcherà a Roma nei prossimi giorni per un summit con Massara e Ranieri, ha già fatto sapere le sue condizioni: servono almeno due nuovi acquisti entro il raduno dell’11 luglio. Il motivo? La sua preparazione atletica è talmente intensa da non poter essere assimilata in corsa. Chi resta indietro a Trigoria, rischia di esserlo anche sul campo.

Gasperini ha stilato una lista chiara: cinque innesti in totale per rendere competitiva la sua Roma. Servono un difensore centrale, due esterni (uno per fascia), un centrocampista di inserimento e un attaccante duttile. Il budget complessivo previsto si aggira intorno ai 100 milioni, una cifra simile a quella investita la scorsa estate, ma stavolta con margini d’errore drasticamente ridotti.

Per la difesa, il nome più vicino è quello di Jhon Lucumì del Bologna, che ha già rifiutato offerte estere e attende segnali concreti dalla Roma. Il colombiano ha una clausola rescissoria da 28 milioni valida fino al 10 luglio, dopodiché il prezzo potrebbe salire ulteriormente.

A centrocampo, il profilo in cima ai pensieri di Gasperini è sempre Matt O’Riley del Brighton. Il danese ha già aperto alla destinazione, ma servono almeno 25 milioni per portarlo in Italia. Un’alternativa più economica resta Ismael Koné del Marsiglia, valutato intorno ai 15 milioni.

Sulle corsie laterali, Maxim De Cuyper resta il primo nome per la sinistra, ma il Bruges non si smuove dalla richiesta da 20 milioni. L’alternativa è Sergi Cardona del Villarreal, che ha una clausola più leggera da 15 milioni. A destra, la pista Wesley (Flamengo) è piuttosto cara, e per questo si valutano profili come Zortea (Cagliari) e Sildillia (Friburgo), più abbordabili.

In attacco, con Abraham già passato al Besiktas e Shomurodov sul mercato, servirà almeno un rinforzo importante. Laurienté piace, ma nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Georges Mikautadze: il Lione ha bisogno urgente di cedere e la Roma potrebbe approfittarne.

