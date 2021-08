Roma, ora è più difficile piazzare anche i giovani del vivaio: ecco il motivo

AS ROMA NEWS – Per Tiago Pinto c’è uno scoglio davvero grande da superare in questa fase del mercato, e non riguarda solo la necessità di piazzare tutti quegli esuberi pesanti che ha in rosa, da Nzonzi a Pastore.

A complicare il quadro, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), ci sono anche le situazioni dei prodotti del vivaio che non rientrano nei piani del club: oltre a Vicario, Ndiaye, Morichelli e Tripi vanno sistemati anche Bouah, Riccardi, Cardinali, Sdaigui, Valeau, Milanese e Providence.

Il problema principale riguarda la «valorizzazione» dei giovani ceduti in prestito in Lega Pro: solitamente chi manda un ragazzo a fare esperienza provvede al pagamento del 130% dello stipendio lordo, per coprire le spese e riconoscere un piccolo premio al club che ingaggia il giocatore.

La politica giallorossa però non prevede più questo tipo di esborso, così come non contempla buonuscite per gli esuberi della prima squadra: una novità che rende più difficile ogni trattativa.

Fonte: Il Tempo