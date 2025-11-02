Roma Primavera, Romano decide su punizione: 1-0 a Bologna e quinto successo di fila

La Roma Primavera continua la sua marcia inarrestabile. I giallorossi espugnano il campo del Bologna vincendo 1-0 grazie a una splendida punizione di Romano all’84’, conquistando così la quinta vittoria consecutiva e mantenendo la porta inviolata per la quinta gara di fila.

La partita è stata equilibrata e molto combattuta, con poche occasioni nitide da entrambe le parti. A risolverla ci ha pensato però il centrocampista romanista con una pennellata perfetta sotto l’incrocio dei pali, che ha spezzato l’equilibrio e regalato tre punti d’oro alla squadra di Guidi. Nel finale, brivido per la Roma con Ferrari che ha colpito il palo nei minuti di recupero, ma il risultato non è più cambiato.

Con questo successo la Roma blinda la vetta della classifica salendo a 22 punti, uno in più della Fiorentina e tre sul Genoa, che ha però una partita in meno. Il Bologna resta decimo a quota 13. Un’altra prova di forza per una squadra che continua a dimostrare solidità, maturità e una difesa semplicemente impeccabile.

IL TABELLINO DEL MATCH

BOLOGNA: Happonen; Nesi, Tomasevic (59′ Dimitrisin), Markovic, Papazov; Toroc, Nordvall (87′ Ferrari), Lai; Ndiaye (80′ Jaku); Bousnina, Castaldo.

A disp.: Franceschelli, Puukko, Briguglio, Mazzetti, Castillo, Zonta, Tonin, Pisani.

All.: Morrone.

ROMA: Zelezny; Mirra, Seck, Terlizzi (80′ Nardin); Sangaré (80′ Sugamele), Romano, Bah, Lulli (46′ Marchetti); Di Nunzio (80′ Litti), Della Rocca; Paratici (46′ Almaviva).

A disp.: Marcaccini, Arduini, Scacchi, Cama, Panico, Forte.

All.: Guidi.

Marcatori: 84′ Romano.

