Roma, primi malumori degli “epurati”. L’agente di Diawara: “Mou sta creando un disagio a tutti”

AS ROMA NEWS – Primi malumori tra gli “epurati” da Josè Mourinho. Ad uscire allo scoperto è l‘agente di Amadou Diawara, Daniele Piraino, che ha manifestato il suo disappunto per l’ennesima esclusione del suo assistito.

“Non so quale sia il messaggio di Mourinho – le parole del procuratore del guineano rilasciate a Tmw.com – il giocatore deve espiare una colpa o c’è una sollecitazione in vista del mercato?“, la domanda retorica di Piraino.

“Se non fosse per scelta tecnica credo che il tecnico stia creando un disagio a tutte le parti coinvolte. È inspiegabile ma ci si adegua“, ha concluso l’agente del centrocampista ex Napoli. Parole che lasciano intendere come il malumore sia evidente, ma anche che le porte siano ormai spalancate davanti all’ipotesi cessione.

Amaro anche Villar, che ieri ha pubblicato una storia su Instagram con il tramonto di Roma e una clessidra capovolta a lasciar intendere come il suo tempo nella Capitale sia quasi finito: uno spirito decisamente diverso da quello di pochi mesi fa, quando urlava ai quattro venti la voglia di restare a Trigoria rispedendo al mittente qualsiasi ipotesi di trasferimento.

Fonte: Il Tempo