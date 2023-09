Roma, problemi con la lista Uefa: Mou costretto a tagliare due acquisti, ecco chi rischia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono ore intense a Trigoria perché la Roma dovrà presentare alla Uefa l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla prossima Europa League, e dovrà farlo entro la mezzanotte di oggi.

Preparare la lista non sarà così semplice per Mourinho, Tiago Pinto e i suoi collaboratori perchè, scrive oggi il Corriere dello Sport, vanno fatti calcoli precisi, dettagliati, senza sbagliare nulla. E al momento rischiano di restare fuori due nuovi acquisti.

Rispetto alla lista presentata lo scorso febbraio (da 20 giocatori in fascia A) usciranno in 7. Ibañez, Matic, Camara, Zaniolo e Wijnaldum, tutti ceduti o tornati ai club di appartenenza. A loro vanno aggiunti gli infortunati di lungo corso Abraham e Kumbulla. Sette, stesso numero, i nuovi arrivi: N’Dicka, Kristensen, Renato Sanches, Paredes, Aouar, Azmoun e Lukaku. Sulla carta il calcolo sarebbe semplice: sette entrano, sette escono.

Ma la realtà è più complicata e i numeri esatti sono conosciuti solo dalla Roma: bisogna, infatti, calcolare il costo dei cartellini, gli ammortamenti, gli stipendi e le eventuali commissioni. Bisogna poi considerare i costi virtuosi e anche gli accordi precisi tra la Roma e la Uefa nell’ambito del Fair Play finanziario. Per tutte queste condizioni il club giallorosso rischia seriamente di poter inserire solamente cinque nuovi calciatori. E i sacrificabili sarebbero Kristensen, avendo la Roma altri due terzini destri, e Azmoun che in attacco non è la prima scelta.

L’auspicio, a Trigoria, è che, al contrario dello scorso inverno, stavolta la sorpresa sia positiva che nella gestione dei costi si riesca a far entrare qualche giocatore in più. Ma ieri filtrava preoccupazione in questo senso, perché laRoma rischia di iniziare il cammino europeo, giovani compresi, con 22 giocatori “veri”. A febbraio erano 24 e due pedine in meno, considerando che si giocherà sempre e considerando tutti quei calciatori che faticano a fare tre partite in una settimana, rischiano di essere già un fardello pesante.

Fonte: Corriere dello Sport