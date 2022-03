Roma pronta a inserirsi su Raspadori in caso di addio a Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro che avanza potrebbe avere il volto di un ragazzo a caccia del Mondiale. Si chiama Giacomo Raspadori, ha 22 anni e la Roma lo ha inserito negli obiettivi della prossima stagione, scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it (M. Cecchini).

Tutto questo, qualora si verificasse una condizione di partenza, cioè l’addio a Nicolò Zaniolo, che tatticamente nei sistemi di gioco di José Mourinho sembra soffrire, sia (soprattutto) se deve giocare da seconda punta che da esterno nel 4-2-3-1.

Invece Raspadori potrebbe essere perfetto come partner di Abraham nell’attuale 3-5-2 oppure, qualora l’allenatore portoghese dovesse tornare al prediletto 4-2-3-1, per giostrare alle spalle del centravanti inglese, formando un tandem d’attacco giovane e ben assortito.

La punta del Sassuolo ha un contratto fino al 2024 e sono tante le società che lo hanno messo nel mirino, ma la Roma storicamente gode di ottimi rapporti con il club neroverde e non è escluso che – data una valutazione congrua (intorno ai 30 milioni) – nell’affare non possano essere inseriti anche alcuni baby del settore giovanile di Trigoria che si stanno mettendo in mostra.

Morale: la lunga estate di calcio mercato è già cominciata. Ma per avere un budget attendibile occorrerà aspettare e vedere quali saranno gli obietti stagionali conseguiti. A quel punto, alcuni sogni potrebbero diventare realtà. A cominciare da Raspadori.

Fonte: Gazzetta.it