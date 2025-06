Roma, prove di ripartenza

Due settimane e si ricomincia, rivedremo in campo la Roma. Si ripartirà con le difficoltà annunciate da Claudio Ranieri e accettate da Gian Piero Gasperini, scrive oggi Il Messaggero. Difficoltà vissute già nel mese di giugno, con la definizione dell’accordo con l’allenatore e con la corsa contro il tempo del nuovo ds.

Ricki Massara, alle prese con le ormai note cessioni-plusvalenze entro il 30 del mese. Ma è proprio questo gruppo di lavoro a creare l’atmosfera giusta e ispira fiducia nel popolo romanista, poco in ansia per la costruzione della squadra. Si fida di quei tre. Nella passata stagione, c’era solo Daniele De Rossi come frontman verso i tifosi.

Ci sono tante idee e un po’ di nodi da sciogliere, dal centravanti agli esterni, fino ai difensori. La Roma, a detta di Ranieri – e Gasp è d’accordo – ha bisogno di aumentare il numero di gol del reparto offensivo, solo Dovbyk non basta. Quindi avrà la necessità di un esterno d’attacco che sappia andare in doppia cifra, sperando che Soulé confermi le prestazioni della seconda parte della scorsa stagione.

Ci sarà poi da lavorare su Pellegrini e Dybala, sul loro pieno recupero e sulla collocazione tattica. E poi, il reparto difensivo: Hummels se n’è andato, ci sarà da capire il destino di Ndicka e se Celik verrà impiegato come esterno della difesa a tre, ferma restando la presenza di Mancini al centro (nell’Atalanta giocava ai lati). Al momento in rosa, Gasp si ritrova Kumbulla: in mancanza d’alternativa (e di offerte di mercato) il tecnico dovrà e potrà studiare da vicino.

Fonte: Il Messaggero