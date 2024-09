Roma, punti e basta

AS ROMA NEWS – In un pomeriggio vecchie maniere, con la Roma che torna a giocare di domenica alle 15, l’Olimpico si prepara a mettere da parte (ma non del tutto) le contestazioni e spingere la squadra verso una vittoria fondamentale per rimettere le cose a posto dopo un avvio disastroso di stagione.

Il neopromosso Venezia di Di Francesco non è di certo uno squadrone in grado di spaventare i giallorossi, che però dovranno assorbire le fatiche di coppa e l’impegno di giovedì scorso contro l’Atheltic Bilbao: già allora Dovbyk e compagni avevano risentito della fatica, calando sensibilmente nella ripresa.

Un problema più mentale che fisico, assicura Juric, perchè, numeri alla mano, la squadra ha corso più nella ripresa che nel primo tempo. Ma lo ha fatto male. Se la Roma vista nei primi 45 minuti era stata compatta, aggressiva e ben organizzata, nella ripresa ha perso quasi del tutto il filo del discorso.

La mission di Juric sarà dunque quella di costruire una squadra in grado di tenere alto il livello della sua prestazione nel corso di tutti e 90 minuti, non limitandosi solo a un tempo. Per riuscirci sarà fondamentale attingere a piene mani alla rosa, gestendo con sapienza un gruppo che stavolta permette maggiori rotazioni in alcuni ruoli chiave. Ed è qui che casca l’asino.

Spesso la prestazione della squadra comincia a calare quando mancano sul campo alcuni giocatori di cui la Roma è ancora dipendente. Dybala su tutti. E la Roma deve una volta per tutte uscire da questo equivoco, non potendo affidare le sue sorti a un unico calciatore. A Juric il compito di tirare fuori il meglio da questa rosa. A partire da oggi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

