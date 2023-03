Roma, quale sei?

AS ROMA NEWS – La Roma è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quale ti capita. E così, dopo le belle vittorie ottenute contro Juventus e Real Sociedad, oggi arriva l’impegno paradossalmente più difficile: quello sulla carta più agevole.

All’Olimpico arriva il Sassuolo di Dionisi, una squadra che ha calciatori di buona qualità e un gioco riconoscibile, ma dalle prestazioni decisamente altalenanti e che staziona a metà classifica, non avendo più da chiedere nulla al suo campionato. Un’avversaria insidiosa per la sua imprevedibilità, ma che va temuta soprattutto perchè non sappiamo quale Roma sarà quella che scenderà in campo stasera.

La continuità è il punto debole dei giallorossi, capaci di passare da vittorie da grande squadra come quella di giovedì scorso a passi falsi clamorosi e inaspettati come quello di Cremona. Questione mentale più che fisica: dopo risultati di prestigio, la Roma non riesce a restare sul pezzo e tende a sentirsi appagata, a perdere quella fame necessaria per mantenere sempre un livello alto. Un particolare che fa tutta la differenza del mondo, e che divide le squadre top da quelle di medio cabotaggio.

A rendere ancora più incerta la sfida è l’emergenza che dovrà nuovamente fronteggiare Josè Mourinho: sulla carta l’undici titolare resta di ottimo livello, ma oggi mancheranno i ricambi che possono fare la differenza, specie dopo le fatiche di coppa.

Quale Roma troverà oggi l’Olimpico, al solito tutto esaurito? La schiacciasassi di due tre giorni fa, o quella molle e svuotata capace di perdere contro l’ultima in classifica? La possibilità di raggiungere l’Inter al secondo posto e scavalcare la Lazio prima del derby dovrebbero essere motivazioni sufficienti a tenere altissima la concentrazione. Ma con questa Roma non si può mai dire.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini