Roma, quanti torti arbitrali. Friedkin inquieti, Pinto e Lombardo al lavoro

AS ROMA NEWS – Una sfilza di errori arbitrali in partite chiave come quella contro la Juventus di domenica scorsa, ma anche contro la Lazio, e prima ancora con l’Udinese.

La Roma non ci sta. I Friedkin, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), sono inquieti per quanto visto soprattutto nei big match affrontati dai giallorossi, e ora toccherà a Tiago Pinto e Lombardo manifestare ai vertici del calcio il malumore del club giallorosso.

In questo primo scorcio di campionato la Roma lamenta diversi torti subiti. Ne fa l’elenco il Corriere della Sera (L. Valdiserri). In Roma–Udinese è stato espulso Pellegrini ma la seconda ammonizione è stata letteralmente inventata dall’arbitro Rapuano (essendo un secondo “giallo” non è potuto intervenire il Var) e il capitano giallorosso ha dovuto saltare il derby.

Contro la Lazio, arbitro Guida, il 2-0 biancoceleste nasce da un’azione fortemente contestata dai romanisti per un fallo di Hysaj su Zaniolo. In Juventus–Roma, oltre al noto episodio del vantaggio/svantaggio, ci sono un’ammonizione mancata a Locatelli dopo pochi minuti, un dubbio di fallo di mano (Cuadrado) in avvio dell’azione dell’1-0, l’ingresso di Chiellini (ma anche di Mancini) in area prima della battuta del rigore di Veretout ma pure il commento di Orsato a Cristante (“Avete sbagliato il rigore e ora ve la prendete con me?“).

Forse è stato proprio questo il particolare che è meno piaciuto ai Friedkin. Abituati agli sporti made in Usa, dove gli arbitri sono tenuti a spiegare, i proprietari della Roma non si ritrovano nel metodo italiano. Il club capitolino, scrive La Repubblica (M. Pinci), valuta mosse istituzionali e ha pronto un dossier.

Intanto l’Aia ha deciso: nessuno stop per Daniele Orsato, che sarà regolarmente al suo posto anche nel prossimo turno di campionato. Ha sbagliato, ma non è stato un errore così grave da fermarlo: questa è la valutazione dei vertici arbitrali, la Roma è stata danneggiata ma la prestazione del fischietto non è da bocciare.

Tra i vertici giallorossi c’è un po’ di preoccupazione mista anche ad una discreta arrabbiatura, aggiunge l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Anche molti dei giocatori sono perplessi per quanto successo domenica all’Allianz Stadium. Perché se è vero che finora la Roma ha perso tre delle otto partite giocate in campionato, è anche vero che senza errori arbitrali la situazione sarebbe diversa. Mourinho a caldo non ha voluto parlare dell’arbitro, anche se ovviamente non era felice. Ora la testa va al Bodo e al Napoli, ma la rabbia a Roma difficilmente scemerà.