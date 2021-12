Roma, quasi fatta per Maitland-Niles dell’Arsenal: cifre e modalità dell’accordo

AS ROMA NEWS – Si infiamma la pista che porta a Ainsley Maitland-Niles, duttile calciatore dell’Arsenal finito nel mirino della Roma per il mercato di gennaio.

A darne notizie nei giorni scorsi era stata l’ESPN, ora a darne conferma è Gianluca Di Marzio e Angelo Mangiante di Sky Sport: Tiago Pinto sta trattando con i Gunners per il trasferimento del calciatore nella Capitale.

La Roma vorrebbe Maitland-Niles in prestito con diritto di riscatto, i due club stanno lavorando per trovare l’accordo su formula e prezzi dell’affare. Le ultime parlano di prestito oneroso a 750 mila euro con riscatto fissato a 10 milioni.

Maitland-Niles, 24 anni, è un esterno destro di centrocampo che può giocare anche da terzino e da mediano. Pista caldissima, l’affare può chiudersi a breve.

The deal is almost done. #Transfers

Accordo quasi raggiunto tra la #ASRoma e Maitland Niles. La chiusura molto vicina.

Prestito con diritto di riscatto. Molto versatile, può giocare esterno destro ma anche a centrocampo. 5 presenze con la nazionale inglese. @SkySport pic.twitter.com/9YcZx64FXz

