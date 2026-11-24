Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini: Devyne Rensch dovrà fermarsi ancora a causa di un nuovo infortunio muscolare. Gli esami strumentali effettuati dall’esterno olandese hanno evidenziato una lesione di grado intermedio dell’adduttore lungo della coscia sinistra, come comunicato dall’ufficio stampa giallorosso.

La società ha voluto chiarire immediatamente un aspetto importante: non si tratta in alcun modo di una ricaduta. Il precedente problema muscolare, accusato all’inizio di novembre, aveva infatti interessato l’adduttore lungo della gamba destra ed era stato classificato come lesione di primo grado. Il nuovo infortunio riguarda invece la gamba sinistra ed è di entità superiore.

Quanto dovrà restare fuori Rensch? La Roma non ha comunicato una prognosi ufficiale, ma per una lesione di grado intermedio dell’adduttore lungo i tempi di recupero possono aggirarsi indicativamente intorno alle 4-6 settimane. È quanto emerge anche da studi condotti su calciatori professionisti con lesioni muscolari di questa entità. Si tratta naturalmente di una stima: il ritorno in campo dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico e dalla risposta al percorso riabilitativo.

Se queste tempistiche venissero confermate, l’olandese potrebbe tornare a disposizione tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio, saltando quindi buona parte degli impegni che attendono la Roma nelle prossime settimane. Un’assenza pesante per Gasperini, che perde un’alternativa sulle fasce proprio in una fase della stagione caratterizzata da numerosi appuntamenti ravvicinati tra campionato e Champions League.

Per Rensch si tratta dunque di un nuovo contrattempo dopo il precedente stop. Il calciatore era vicino al rientro, ma dovrà ora affrontare un altro percorso di recupero, questa volta per un problema muscolare diverso. La Roma seguirà l’evoluzione dell’infortunio senza forzare i tempi, con l’obiettivo di riportare l’esterno a disposizione nelle migliori condizioni possibili.

Redazione Giallorossi.net