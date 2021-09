Roma, rialzati: con Zaniolo e Pellegrini si può

AS ROMA NEWS – Perso il derby, la Roma deve dimenticare in fretta il colpo subito ieri e pensare immediatamente a rialzarsi. Non c’è tempo per leccarsi le ferite, per deprimersi o per recriminare davanti ai soliti torti arbitrali che hanno in qualche modo deciso il risultato della partita di ieri.

Quello che conta è pensare alla prossima partita, e poi a quella successiva, con la consapevolezza di dover ancora fare molta strada per migliorare. E non c’è tempo da perdere, perchè questo campionato non aspetta nessuno: Juventus, Fiorentina, Atalanta e la stessa Lazio hanno recuperato terreno sui giallorossi. Mentre Napoli, Inter e Milan hanno aumentato il loro vantaggio.

La Roma, nonostante il doloroso ko di ieri, è ancora quarta in classifica, raggiunta a quota 12 dalla viola. Siamo in corsa, ma per arrivare in Champions servirà migliorare sensibilmente il livello delle prestazioni, soprattutto dal punto di vista difensivo: la squadra incassa davvero troppi gol, e questo è un problema che va risolto in fretta.

Ieri però si sono intravisti anche dei segnali incoraggianti: la squadra, nonostante fosse costretta costantemente a inseguire per tutto il match, non ha mai mollato. E ha ritrovato uno strepitoso Nicolò Zaniolo, che da solo ha sconquassato la difesa laziale con i suoi strappi. Il giocatore è apparso a tratti irresistibile, e ha provato a trascinare la squadra e il pubblico giocando da leader.

Un segnale importantissimo: se la Roma ritroverà il vero Zaniolo da affiancare a uno Pellegrini ormai in grande ascesa, ci si potrà divertire da qui in avanti. Specie se Abraham completerà il suo percorso di maturazione, diventando più continuo e incisivo lì davanti.

Quello che però adesso serve come il pane è tornare immediatamente a vincere: ora c’è lo Zorya in Conference League, e poi l’Empoli all’Olimpico prima dell’ennesima pausa per le nazionali. I tre punti serviranno a qualsiasi costo.

Giallorossi.net – A. Fiorini