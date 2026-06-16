Roma, richiesta una deroga per D’Amico: il club aspetta la risposta

Tony D’Amico è già al lavoro da settimane sulla costruzione della nuova Roma, ma il club giallorosso vuole renderlo operativo a tutti gli effetti il prima possibile. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la società ha avanzato una richiesta formale di deroga nel corso dell’ultimo Consiglio di Lega Serie A.
L’obiettivo è consentire al nuovo direttore sportivo di iniziare ufficialmente la propria attività prima del 1° luglio, data dalla quale scatterebbe naturalmente il suo incarico dopo la separazione dall’Atalanta. Si tratta soprattutto di una questione formale, visto che D’Amico sta già collaborando da tempo con Gian Piero Gasperini nella pianificazione della nuova stagione. Tuttavia, ottenere il via libera anticipato permetterebbe al dirigente di operare senza limitazioni in una fase particolarmente delicata del mercato.
Sul tavolo ci sono infatti diversi dossier considerati prioritari. Dalla definizione dei rinnovi di contratto alle operazioni necessarie per le plusvalenze entro il 30 giugno, fino alla programmazione degli acquisti destinati a rafforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League. La Roma attende ora una risposta dagli organi competenti, con la speranza di ricevere presto il via libera richiesto. Nel frattempo D’Amico continua comunque a lavorare dietro le quinte insieme alla dirigenza e a Gasperini per gettare le basi della squadra che verrà.
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Fonte: Corriere della Sera
Magari ho capito male io,
ma la deroga andrebbe votata dal consiglio, che non si riunirà ancora a Giugno.
Quindi come potrebbe essere possibile concederla?
La Roma rispetta i regolamenti fin nei punti e nelle virgole,cosa che non si riscontra in altre società.
E’ comunque un titolo di merito ,sarebbe ora di finirla con le furbate tipo l’esame d’italiano di Luis Suarez.
L’importante è non dare soldi ai percassi, se la devono pija in……..
Il CdS si distingue oltremodo per castronerie varie
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.