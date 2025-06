Roma, riecco Massara: serve subito una cessione

Ricky Massara ds della Roma per la terza volta. Il dirigente, classe ’68, è stato scelto dai Friedkin per guidare il nuovo corso sportivo della Roma accanto a Gasperini e Ranieri. Una figura conosciuta, rispettata, con esperienza e solidità operativa: esattamente ciò che serviva per voltare pagina dopo gli errori commessi con Pinto e Ghisolfi.

Dopo la firma del contratto e l’annuncio ufficiale previsto a ore, Massara si metterà subito al lavoro. Il primo obiettivo? Chiudere entro il 30 giugno almeno un’altra cessione per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Dopo gli incassi da Le Fée (24 milioni), Dahl (11) e Zalewski (6,5), manca ancora qualcosa per rientrare nei limiti imposti dal settlement agreement con l’Uefa.

A Trigoria si sperava nella partenza di Angelino verso l’Al-Hilal, ma l’affare si è arenato. Ora la Roma valuta anche una possibile cessione “pesante”: Evan N’Dicka è il nome più concreto, anche per l’ottima vetrina internazionale e il recente premio ricevuto come miglior giocatore ivoriano dell’anno. Una rinuncia dolorosa ma che, alle giuste condizioni, potrebbe risolvere i problemi contabili.

Nel frattempo, Massara ha già fatto partire le prime telefonate: tra queste, un contatto con l’agente di Mile Svilar per provare a chiudere il rinnovo prima del raduno. Il nuovo ds è già operativo. La Roma non può più perdere tempo.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo / Leggo