Roma, riecco Villar e Diawara: contro lo Zorya spazio alle seconde linee

AS ROMA NEWS – E’ il momento di cambiare. Mourinho mette da parte i suoi fedelissimi, stremati dal continuo utilizzo in questo avvio di stagione, e concede un’occasione alle seconde linee nel match di Conference League di giovedì sera (ore 18:45 italiane).

I primi che dovrebbero beneficiarne saranno Gonzalo Villar e Amaodu Diawara, che contro lo Zorya prenderanno il posto di Cristante e Veretout, usciti dal campo domenica con la lingua di fuori. Un’occasione da sfruttare per i due centrocampisti, fino a ora molto poco considerati dallo Special One.

E se Diawara sembra essere sicuro di una maglia, dovrà invece sudarsela lo spagnolo, finito in tribuna nel derby. I giovanissimi Darboe e Bove lo insidiano seriamente. In allenamento Villar dovrà dimostrare di avere la voglia e la convinzione di poter essere ancora protagonista in giallorosso, convincendo Mou a schierarlo dal primo minuto.

In Ucraina dovremmo rivedere anche tanti altri calciatori “dimenticati”, come Kumbulla e Borja Mayoral. Lo scarso coefficiente di difficoltà del match (lo Zorya è quinto nel campionato ucraino, dietro il Vorskla e a pari punti con l’FC Olexandria) permetterà a Mourinho un più ampio turn over.

L’allenatore si aspetta che le seconde linee dimostrino di essere all’altezza della situazione, e permettano alla Roma di rafforzare il primato nel girone. Contro l’Empoli torneranno invece a giocare i titolarissimi: l’alternanza dovrebbe durare almeno fino a dicembre, quando si concluderanno termine i gironi di Conferece League. Poi Mou avrà di sicuro qualche regalo dal mercato di gennaio con cui poter gestire con più efficacia la rosa.

