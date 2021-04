Roma, rinnovato l’accordo con Hyundai

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il periodo meno adatto per ritrovarsi con due sponsor principali in scadenza, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Il prossimo 30 giugno termineranno i contratti con Qatar Airways e Hyundai, entrambi sottoscritti nell’estate del 2018 e con una durata di tre anni.

Ai tempi del Covid la Roma dei Friedkin, sistemata la questione dello sponsor tecnico con il matrimonio con New Balance, è al lavoro per cercare di rinnovare le due partnership.

All’inizio del 2021 sembrava difficile trovare un’intesa con la casa automobilistica coreana, ma ora le parti si sono sensibilmente avvicinate e nei prossimi contatti si punta ad arrivare alla fumata bianca per un contratto annuale a cifre inferiori rispetto al passato (circa 3 milioni annui). Ancora in ballo il prolungamento con la compagnia aerea qatarina, il cui logo appare in bella vista al centro della maglia della Roma.

