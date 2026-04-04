Roma, rivoluzione in attacco: Arribas e Brandt, ma Gasp deve dare l’ok

Otto partite alla fine, poi bisognerà voltare pagina. E la Roma, scrivono oggi Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, ha già iniziato a farlo. Il problema è che il quadro è ancora nebuloso: dal vertice post Roma-Bologna sono passate più di due settimane senza nuovi incontri, Ryan Friedkin è ripartito prima della partita col Lecce e Dan non si vede a Trigoria da ottobre. Gasperini continua a chiedere garanzie per la prossima stagione, Champions o meno, consapevole che la rivoluzione — almeno in attacco — andrà fatta.

Le uscite sono già in gran parte scritte. Andranno via Dybala — corteggiato da Flamengo, Fenerbahce, Boca Juniors e club MLS — El Shaarawy, Zaragoza, Ferguson e probabilmente Venturino. L’unico che potrebbe restare tra i giocatori offensivi è Pellegrini: Gasperini lo vorrebbe, ma un’offerta di rinnovo sul tavolo ancora non c’è. Lorenzo è disposto ad abbassarsi l’ingaggio, ma servirà sedersi a trattare. In caso di fumata nera, sarà addio a parametro zero.

Sul fronte delle entrate, Massara ha già iniziato a guardarsi intorno, anche se trattative formali non sono ancora partite. Il primo nome è quello di Julian Brandt, che a giugno saluterà il Borussia Dortmund a parametro zero. Il secondo è Sergio Arribas, trequartista scuola Real Madrid che gioca nell’Almeria in Segunda Liga: 20 gol e 7 assist in 33 partite in questa stagione, tecnico e versatile, capace di agire sia da trequartista che da esterno offensivo. Tuttavia, come precisa Il Messaggero, Arribas non è ancora nella lista di Gasperini: prima di accelerare servirà il suo via libera.

Sul fronte cessioni, l’ingresso dei nuovi sponsor ha portato liquidità, ma difficilmente si potrà evitare la vendita di almeno un big. I nomi sono sempre gli stessi: Svilar, Ndicka, Koné o Soulé. La Roma sa cosa deve fare. Manca ancora qualcuno che batta il pugno sul tavolo e tracci la rotta.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero