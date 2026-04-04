Roma, rivoluzione in attacco: Arribas e Brandt, ma Gasp deve dare l’ok

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Otto partite alla fine, poi bisognerà voltare pagina. E la Roma, scrivono oggi Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, ha già iniziato a farlo. Il problema è che il quadro è ancora nebuloso: dal vertice post Roma-Bologna sono passate più di due settimane senza nuovi incontri, Ryan Friedkin è ripartito prima della partita col Lecce e Dan non si vede a Trigoria da ottobre. Gasperini continua a chiedere garanzie per la prossima stagione, Champions o meno, consapevole che la rivoluzione — almeno in attacco — andrà fatta.

Le uscite sono già in gran parte scritte. Andranno via Dybala — corteggiato da Flamengo, Fenerbahce, Boca Juniors e club MLS — El Shaarawy, Zaragoza, Ferguson e probabilmente Venturino. L’unico che potrebbe restare tra i giocatori offensivi è Pellegrini: Gasperini lo vorrebbe, ma un’offerta di rinnovo sul tavolo ancora non c’è. Lorenzo è disposto ad abbassarsi l’ingaggio, ma servirà sedersi a trattare. In caso di fumata nera, sarà addio a parametro zero.

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Sul fronte delle entrate, Massara ha già iniziato a guardarsi intorno, anche se trattative formali non sono ancora partite. Il primo nome è quello di Julian Brandt, che a giugno saluterà il Borussia Dortmund a parametro zero. Il secondo è Sergio Arribas, trequartista scuola Real Madrid che gioca nell’Almeria in Segunda Liga: 20 gol e 7 assist in 33 partite in questa stagione, tecnico e versatile, capace di agire sia da trequartista che da esterno offensivo. Tuttavia, come precisa Il Messaggero, Arribas non è ancora nella lista di Gasperini: prima di accelerare servirà il suo via libera.

Sul fronte cessioni, l’ingresso dei nuovi sponsor ha portato liquidità, ma difficilmente si potrà evitare la vendita di almeno un big. I nomi sono sempre gli stessi: Svilar, Ndicka, Koné o Soulé. La Roma sa cosa deve fare. Manca ancora qualcuno che batta il pugno sul tavolo e tracci la rotta.

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Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

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22 Commenti

  1. e certo sostituiamo Dybala con uno che gioca nella serie b spagnola magari pagandolo pure una trentina di milioni, avanti con il farsi male.

    • Dato quello che ha apportato Dybala alla causa, puoi sostituirlo con chiunque o quasi e avrai comunque guadagnato qualcosa, senza contare il risparmio in termini di soldi.

    • cmq quest anno ha fatto 20 goal, certo in serie B,,, ma 2 anni fa giocava in serie A e ha fatto 9 goal.

      in piu è uno che ad oggi , è un giocatore integro fisicamente

    • Dei nomi fatti, a parte il Pello che rinnoverei a cifre tra i 2 e i 2,5 mln (lui potrebbe abbassarselo per amore della Roma, tanto non morirebbe di fame), non lascerei andare Venturino, che fra un annetto e con un annetto in più di esperienza, ci potrebbe dare belle soddisfazioni. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️

  2. Tanto queste sono le solite voci di mercato ma se bisogna vendere un big x me uno tra Kone’ o Ndicka forza Roma e buona Pasqua a tutti

    • L’unica cosa vera scritta è che solo “La Roma sa cosa deve fare”. Dalla società non filtra niente, voi giornalai non sapendo niente, tirate a indovinare mentre nel frattempo spalate mer*a tra una partita e l’altra, traendo conclusioni che non stanno ne in cielo ne in terra. Abbandonate, a noi tifosi di certo non ci pescate con un amo

  3. A parte che “il fronte delle uscite”, quelle da realizzare entro il 30.6.2026, è più complesso di così (scontando il rientro di Malen) – includendo di piazzare bene i prestiti (Salah-Edd, Abdulhamid, Dahl %, Cherubini, Pagano, Baldanzi), e forse la cessione di un buon plusvalenzabile – senza sapere il prezzo del cartellino di questi qui, e delle scelte alternative in lista, il discorso ha poco senso.
    Pensiamo all’Inter…viviamo nel presente che può cambiare le cose!
    FRS!

  6. Be se gli propongono arribas non so se accetta e fa bene anzi io penso che ci saluta tanto si è capito che con questa società non si vince

    • Un articolo negativo al giorno toglie i filo societari di torno, per aumentare gli antisocietari.
      Io poi vorrei sapere il perché , vogliono i nostri “grandi ” giocatori che hanno contribuito ai 6/7 posti
      Ah come? Loro no?
      E quindi come funziona , in campo scendono due blocchi di giocatori , uno che lotta per portarci tra le prime quattro e uno per farci finire tra il sesto e settimo posto .
      Ognuno per caxc suoi. O forse in perenne lotta tra di loro , tipo Guelfi e Ghibellini… segue

  8. …arriba arriba!!! Speedy Gonzales 😅… Buona Pasqua a tutti i disperati che cercano “notizie” sulla Roma 🙂… sull’informazione sportiva.

  9. La cosa divertente è che magari ‘sto Arribas è un bel giocatore, come lo erano i vari Dahl e Salah-Eddine subito linciati da quelli che lo criticano a priori, senza manco conoscerlo. E che la Roma lo cerca per fargli fare la riserva. Ma no, i soliti noti del forum hanno già deciso che è una pippa e poi, che vuoi metterlo al posto del lungodegente Dybala, risparmiando solo di stipendio un dodici-tredici milioni all’anno?

  10. Ma più che altro Dovbyk dopo sta splendida stagione ce lo tenemo pure?
    Tanto ormai s’è capito l’andazzo, se te lo tieni è giusto per nin fare minusvalenza ma per me è uno con la valigia in mano sicuro.

  13. Per favore, il tedesco proprio NO! Ha trent’anni, non rinnova col Dortmund, serve altro per capire che si tratta di una pippa?

    • Dybala quando è venuto alla Roma era andato in scadenza con la Juventus, aveva 30 anni e un fisico fragile.

  15. Sara difficilissimo sosituire Dybala.
    È ironia
    25/26 gol fatti 2 assist 3 in serie A
    24/25 gol fatti 6 di cui 3 su rigore assist 3
    L’ Amore rende ciechi.Il campo da le risposte.
    Stesso discorso per El Shaarawy

  16. Certo diamo via un campione e ci prendiamo uno che gioca nella serie b spagnola ! lo puoi fare se vendi cristante e ti prendi un giovane perché hai kone che è forte o mancini perché hai ndicka ma se dai via dybala ti devi presentare con bernardo silva o dandy olmo .

  17. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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