Roma, rivoluzione in attacco: Arribas e Brandt, ma Gasp deve dare l’ok

Otto partite alla fine, poi bisognerà voltare pagina. E la Roma, scrivono oggi Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, ha già iniziato a farlo. Il problema è che il quadro è ancora nebuloso: dal vertice post Roma-Bologna sono passate più di due settimane senza nuovi incontri, Ryan Friedkin è ripartito prima della partita col Lecce e Dan non si vede a Trigoria da ottobre. Gasperini continua a chiedere garanzie per la prossima stagione, Champions o meno, consapevole che la rivoluzione — almeno in attacco — andrà fatta.
Le uscite sono già in gran parte scritte. Andranno via Dybala — corteggiato da Flamengo, Fenerbahce, Boca Juniors e club MLS — El Shaarawy, Zaragoza, Ferguson e probabilmente Venturino. L’unico che potrebbe restare tra i giocatori offensivi è Pellegrini: Gasperini lo vorrebbe, ma un’offerta di rinnovo sul tavolo ancora non c’è. Lorenzo è disposto ad abbassarsi l’ingaggio, ma servirà sedersi a trattare. In caso di fumata nera, sarà addio a parametro zero.
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Sul fronte delle entrate, Massara ha già iniziato a guardarsi intorno, anche se trattative formali non sono ancora partite. Il primo nome è quello di Julian Brandt, che a giugno saluterà il Borussia Dortmund a parametro zero. Il secondo è Sergio Arribas, trequartista scuola Real Madrid che gioca nell’Almeria in Segunda Liga: 20 gol e 7 assist in 33 partite in questa stagione, tecnico e versatile, capace di agire sia da trequartista che da esterno offensivo. Tuttavia, come precisa Il Messaggero, Arribas non è ancora nella lista di Gasperini: prima di accelerare servirà il suo via libera.
Sul fronte cessioni, l’ingresso dei nuovi sponsor ha portato liquidità, ma difficilmente si potrà evitare la vendita di almeno un big. I nomi sono sempre gli stessi: Svilar, Ndicka, Koné o Soulé. La Roma sa cosa deve fare. Manca ancora qualcuno che batta il pugno sul tavolo e tracci la rotta.
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Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero
e certo sostituiamo Dybala con uno che gioca nella serie b spagnola magari pagandolo pure una trentina di milioni, avanti con il farsi male.
Dato quello che ha apportato Dybala alla causa, puoi sostituirlo con chiunque o quasi e avrai comunque guadagnato qualcosa, senza contare il risparmio in termini di soldi.
cmq quest anno ha fatto 20 goal, certo in serie B,,, ma 2 anni fa giocava in serie A e ha fatto 9 goal.
in piu è uno che ad oggi , è un giocatore integro fisicamente
Dei nomi fatti, a parte il Pello che rinnoverei a cifre tra i 2 e i 2,5 mln (lui potrebbe abbassarselo per amore della Roma, tanto non morirebbe di fame), non lascerei andare Venturino, che fra un annetto e con un annetto in più di esperienza, ci potrebbe dare belle soddisfazioni. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Tanto queste sono le solite voci di mercato ma se bisogna vendere un big x me uno tra Kone’ o Ndicka forza Roma e buona Pasqua a tutti
L’unica cosa vera scritta è che solo “La Roma sa cosa deve fare”. Dalla società non filtra niente, voi giornalai non sapendo niente, tirate a indovinare mentre nel frattempo spalate mer*a tra una partita e l’altra, traendo conclusioni che non stanno ne in cielo ne in terra. Abbandonate, a noi tifosi di certo non ci pescate con un amo
A parte che “il fronte delle uscite”, quelle da realizzare entro il 30.6.2026, è più complesso di così (scontando il rientro di Malen) – includendo di piazzare bene i prestiti (Salah-Edd, Abdulhamid, Dahl %, Cherubini, Pagano, Baldanzi), e forse la cessione di un buon plusvalenzabile – senza sapere il prezzo del cartellino di questi qui, e delle scelte alternative in lista, il discorso ha poco senso.
Pensiamo all’Inter…viviamo nel presente che può cambiare le cose!
FRS!
Dimenticavo: anche Kumbulla, ormai largamente ammortizzato. Per Malen: il “riscatto”.
ma ste fonti non si seccano mai?
Be se gli propongono arribas non so se accetta e fa bene anzi io penso che ci saluta tanto si è capito che con questa società non si vince
Non sanno nulla ma riescono a scrivere un articolo (negativo) al giorno.
Se rinasco farò il giornalista.
Un articolo negativo al giorno toglie i filo societari di torno, per aumentare gli antisocietari.
Io poi vorrei sapere il perché , vogliono i nostri “grandi ” giocatori che hanno contribuito ai 6/7 posti
Ah come? Loro no?
E quindi come funziona , in campo scendono due blocchi di giocatori , uno che lotta per portarci tra le prime quattro e uno per farci finire tra il sesto e settimo posto .
Ognuno per caxc suoi. O forse in perenne lotta tra di loro , tipo Guelfi e Ghibellini… segue
…arriba arriba!!! Speedy Gonzales 😅… Buona Pasqua a tutti i disperati che cercano “notizie” sulla Roma 🙂… sull’informazione sportiva.
La cosa divertente è che magari ‘sto Arribas è un bel giocatore, come lo erano i vari Dahl e Salah-Eddine subito linciati da quelli che lo criticano a priori, senza manco conoscerlo. E che la Roma lo cerca per fargli fare la riserva. Ma no, i soliti noti del forum hanno già deciso che è una pippa e poi, che vuoi metterlo al posto del lungodegente Dybala, risparmiando solo di stipendio un dodici-tredici milioni all’anno?
Ma più che altro Dovbyk dopo sta splendida stagione ce lo tenemo pure?
Tanto ormai s’è capito l’andazzo, se te lo tieni è giusto per nin fare minusvalenza ma per me è uno con la valigia in mano sicuro.
un grande progetto perfetto per passare alla parte destra della classifica
arriba arriba arriba…. andale andale…
Per favore, il tedesco proprio NO! Ha trent’anni, non rinnova col Dortmund, serve altro per capire che si tratta di una pippa?
Dybala quando è venuto alla Roma era andato in scadenza con la Juventus, aveva 30 anni e un fisico fragile.
ieri hanno scritto che Gasperini vorrebbe Dybala rinnovato…. mi sembra sordi ne il conte max
Sara difficilissimo sosituire Dybala.
È ironia
25/26 gol fatti 2 assist 3 in serie A
24/25 gol fatti 6 di cui 3 su rigore assist 3
L’ Amore rende ciechi.Il campo da le risposte.
Stesso discorso per El Shaarawy
Certo diamo via un campione e ci prendiamo uno che gioca nella serie b spagnola ! lo puoi fare se vendi cristante e ti prendi un giovane perché hai kone che è forte o mancini perché hai ndicka ma se dai via dybala ti devi presentare con bernardo silva o dandy olmo .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.