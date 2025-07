Roma, rotta su Rio: c’è Ortiz con Wesley

La Roma torna a pescare in Brasile, rispolverando una tradizione che negli anni ha portato nella Capitale talenti di ogni tipo. Stavolta gli occhi sono puntati su Rio de Janeiro, scrive oggi La Repubblica, sponda Flamengo. Con due profili in particolare nel mirino del club giallorosso.

Il nome più caldo resta quello di Wesley, esterno classe 2003 che Gasperini ha indicato come rinforzo prioritario per la fascia destra. Il giocatore ha già espresso una prima disponibilità al trasferimento, dando l’ok di massima all’offerta della Roma. La trattativa è entrata in una fase operativa, con i contatti tra Trigoria e Flamengo che si sono intensificati nelle ultime ore. A gestire le operazioni c’è Frederic Massara, che sta cercando di imbastire un’operazione sostenibile anche attraverso l’eventuale coinvolgimento dell’Everton, altro club della galassia Friedkin.

Ma Wesley non è l’unico nome sul taccuino. Dalle ultime indiscrezioni è emerso anche l’interesse per Leo Ortiz, difensore centrale classe 1996, anch’egli in forza al Flamengo. Il brasiliano ha anche il passaporto italiano e una carriera maturata interamente in patria.

In ogni caso, la priorità immediata per la Roma resta sistemare le fasce e rinforzare l’attacco, soprattutto dopo le partenze ormai definite di Abraham e Shomurodov. Ma la dirigenza osserva con attenzione anche le mosse della Juventus, coinvolta nella corsa a Jhon Lucumí, altro obiettivo per la difesa. Sul centrale del Bologna c’è anche l’interesse dell’Aston Villa, ma al momento il club felsineo non ha ricevuto offerte concrete.

Fonte: La Repubblica