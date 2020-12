ROMA-SASSUOLO 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma viene fermata dal Sassuolo, ma anche dall’arbitro Maresca e dal Var che oggi ne hanno combinate parecchie. Finisce zero a zero all’Olimpico, con i giallorossi che giocano un bel secondo tempo nonostante l’espulsione di Pedro. Queste le pagelle del match:

Mirante 6 – Il Sassuolo lo impensierisce in poche occasioni, lui si fa trovare pronto.

Ibanez 5 – Soffre i tagli di Djuricic nel primo tempo e di Raspadori nella ripresa. Brutta partita quella di oggi.

Cristante 6 – E’ il migliore del reparto, e questa la dice lunga. Ordinato e puntuale nelle sue giocate.

Kumbulla 5,5 – Disordinato e in affanno in più di una occasione. Si vede che non è al top della condizione. Meglio nella ripresa, quando la squadra macina di più. Dal 88′ Jesus sv.

Karsdorp 6,5 – Troppo timido nel primo tempo. Nella ripresa toglie il freno a mano e ce la mette tutta, convincendo. Deve essere più sicuro e intraprendente.

Villar 6 – Cerca di dare ordine alla squadra, e se la cava.

Pellegrini 6,5 – Gioca un discreto primo tempo ma poi nel finale sbaglia un gol comodo in maniera quasi grottesca che pesa inevitabilmente sul giudizio finale della sua prova. Nella ripresa però si scuote e gioca con maggior personalità. Nel finale è costretto a uscire per un fallo durissimo di Obiang sottostimato da Maresca. Dal 82′ Diawara sv.

Spinazzola 7 – Anche oggi è il migliore in campo. E’ l’arma in più della squadra, le sue discese fanno paura al Sassuolo. Sfiora anche il gol in un paio di occasioni.

Pedro 4 – Appannato, non gioca granché bene. Poi si fa cacciare con un secondo giallo decisamente ingenuo. Da un giocatore della sua esperienza un errore così non è accettabile.

Mkhitaryan 6 – Si batte nel doppio lavoro di centrocampo e attacco, specie quando Pedro si fa cacciare. Non punge, ma si danna l’anima.

Dzeko 6,5 – Molto meglio nella ripresa, quando la squadra lo cerca continuamente e lui gioca da riferimento offensivo. Gli manca solo il gol, che cerca senza successo in diverse occasioni. Dal 85′ Borja Mayoral sv.

PAULO FONSECA 6 – Nervoso, Maresca lo fa infuriare e viene cacciato all’intervallo. La sua Roma gioca male nel primo tempo, ma cresce con personalità nella ripresa, e viene frenata da un palo e dall’assenteismo del Var e dagli errori di valutazione dell’arbitro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini