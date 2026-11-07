ROMA-SASSUOLO | Koné c’è ma Gasperini perde Mancini: il motivo del forfait e tutti i convocati

Manu Koné recupera, Gianluca Mancini si ferma. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Sassuolo, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 all’Olimpico. Le notizie principali riguardano proprio il centrocampista francese e il difensore azzurro.
Koné torna finalmente a disposizione dopo l’infortunio muscolare rimediato contro il Real Madrid. Una buona notizia per Gasperini, arrivata all’indomani della mancata convocazione con la Francia di Zidane. Il centrocampista potrebbe addirittura partire titolare accanto a Cristante, anche se per conoscere le scelte definitive bisognerà attendere questa sera.
La brutta sorpresa riguarda invece Gianluca Mancini, escluso dall’elenco per un risentimento muscolare al flessore destro. Un nuovo problema per la difesa giallorossa, già priva di Rensch. A questo punto aumentano le possibilità di vedere Balerdi o Ghilardi dal primo minuto.
Confermato anche il forfait di Pierluigi Gollini, ancora alle prese con il problema alla schiena. Tra i pali toccherà nuovamente a Devis Vasquez, affiancato dai giovani De Marzi e Kilvinger. Assenti anche Svilar, Dybala e Pellegrini.
I CONVOCATI DELLA ROMA
Portieri: Vasquez, De Marzi, Kilvinger.
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Maccaroni, Arena.
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Redazione Giallorossi.net
Con tutto.il rispetto ma l ennesimo.primavera in panchina,ci facciamo.un bel.piatto di Maccaroni, poi uno si domanda perche .succedono.i disastri? Friedkin ci siete?
la difesa titolare per me è ghilardi balerdi ndicka
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.