ROMA-SASSUOLO | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna all’Olimpico per chiudere con una vittoria un ciclo durissimo di partite. Questa sera, sabato 7 novembre, alle ore 20:45, i giallorossi affrontano il Sassuolo di Alberto Aquilani nell’undicesima giornata di Serie A.

La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento dopo il ko per 3-2 contro il Manchester United in Champions League, maturato dopo un primo tempo dominato e chiuso avanti di due gol. In campionato, però, il percorso resta eccellente: 24 punti in dieci giornate e terzo posto, con l’ultimo turno chiuso dal netto 5-2 sul campo dell’Udinese. Situazione opposta per il Sassuolo, diciassettesimo a quota 8 e reduce da quattro sconfitte consecutive. Per Aquilani sarà inoltre la prima partita all’Olimpico da allenatore avversario.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini deve ancora rinunciare a Svilar, Pellegrini, Dybala e Rensch, mentre Gollini non ha recuperato completamente dal problema alla schiena: in porta dovrebbe quindi essere confermato Devis Vásquez. Koné resta in dubbio e difficilmente partirà titolare. In difesa Ghilardi insidia Mancini, mentre in mezzo spazio a Cristante e Pisilli. Sulle fasce favoriti Molina e Wesley. Davanti confermati Soulé e Rodrigo Mora alle spalle di Malen. Resta ancora da capire se Konè sarà a disposizione oppure verrà preservato.

QUI SASSUOLO – Aquilani ha annunciato direttamente le assenze di Berardi e Volpato, mentre il resto della rosa è a disposizione. Il tecnico dovrebbe confermare il 4-3-3 con Turati in porta, Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes e Doig in difesa. A centrocampo torna Thorstvedt accanto a Matic e Bakola; davanti, senza Berardi, spazio a Dominguez, Sebastiano Esposito e Laurienté.

Dove vederla in TV

Roma-Sassuolo sarà trasmessa sia su DAZN sia su Sky. Su Sky la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre in streaming sarà disponibile su DAZN, Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio allo Stadio Olimpico è fissato per le 20:45 di sabato 7 novembre. La telecronaca Sky sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Alessio Scarchilli.

Il probabile risultato

I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita. Il successo giallorosso viene proposto mediamente tra 1.28 e 1.32, il pareggio si muove intorno a 6.00-6.50, mentre una vittoria del Sassuolo sale fino a 9.00-9.75. Le quote assegnano quindi alla squadra di Gasperini una probabilità di successo superiore al 70%.

Il mercato si aspetta anche una partita ricca di reti: l’Over 2.5 è proposto attorno a 1.35-1.37. Il Sassuolo ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro sconfitte e dovrà inoltre fare a meno di Berardi, mentre la Roma ha segnato cinque reti nell’ultima gara di campionato. Tra i risultati esatti emerge soprattutto il 2-0 per la Roma: diversi modelli lo indicano come lo score più probabile, davanti al 2-1 e al 3-0. Considerando il divario tecnico, il momento delle due squadre e l’assenza dell’uomo più rappresentativo del Sassuolo, è il punteggio che appare più credibile.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Vásquez; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3) – Turati; Walukiewicz, Caleta-Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. All.: Aquilani.

Ballottaggi Roma: Ghilardi-Mancini, Molina-Lulli, Mora-De Roon, Malen-Castro.

Ballottaggi Sassuolo: Walukiewicz-Van der Brempt, Caleta-Car-Candé, Bakola-Adzic.

Indisponibili Roma: Svilar, Pellegrini, Dybala, Rensch, Gollini.

Da valutare Roma: Koné.

Indisponibili Sassuolo: Berardi, Volpato.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)

Assistenti: Peretti – Scatragli

IV uomo: Abisso

VAR: Pezzuto

AVAR: Guida

Giallorossi.net | A. Fiorini