Roma, scatto Fabregas per la panchina

Claudio Ranieri ha lasciato intendere che la Roma ha già scelto il nuovo allenatore. E tra le righe del suo saluto, risuona un nome che torna a scaldare l’ambiente: Cesc Fabregas. Dopo le parole a sorpresa dello spagnolo al termine di Como-Inter, i riflettori si sono riaccesi. L’ex centrocampista di Barça, Arsenal e Chelsea – oggi tecnico rivelazione del nostro campionato – rappresenta perfettamente il profilo richiesto dai Friedkin: giovane, ambizioso, sostenibile.

Secondo La Repubblica, la Roma valuta seriamente l’ipotesi di affidargli la guida tecnica per inaugurare un progetto che guardi al futuro con coraggio e idee nuove. Fabregas non ha nascosto il proprio entusiasmo di allenare ancora a Como ma il suo nome si fa sempre più caldo nei discorsi di Trigoria. La suggestione piace, non solo ai tifosi: c’è chi intravede nel catalano un potenziale Xabi Alonso giallorosso.

Non è l’unica pista: resta viva l’opzione Gasperini, il vero pupillo di Ranieri, ancora in bilico con l’Atalanta. In seconda fila i nomi di Montella e Farioli, mentre all’estero piacciono Hutter e Rose. Ma in questo momento, la scommessa Fabregas pare più di un’idea.

Fonte: La Repubblica