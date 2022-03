Roma, Senesi e Ginter per la difesa. E Molina corre a destra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo a centrocampo. La Roma pensa di rifarsi il look anche in difesa in vista della prossima stagione.

Il reparto arretrato sta crescendo sotto la guida sapiente di Chris Smalling: il difensore inglese ha il contratto in scadenza nel 2023 e la Roma sta cominciando a ragionare a un prolungamento, viste le prestazioni sontuose del centrale.

Ma intanto Tiago Pinto cerca un rinforzo di qualità per il prossimo anno. I nomi in corsa sono due: Marcos Senesi del Feyenoord, centrale mancino in scadenza nel 2023 che costa sui 15 milioni, e Matthias Ginter, 28 anni, difensore del Borussia Mönchengladbach in scadenza di contratto.

Il tedesco piace a tanti club, e tra questi c’è anche la Roma. Tiago Pinto già fatto la sua offerta al calciatore, ma al momento sembra davanti a tutte l’Inter che può garantire al ragazzo di giocare la Champions.

Occhio poi al terzino destro, altro ruolo della difesa che i giallorossi stanno cercando in vista dell’estate: oltre a Diogo Dalot, stanno crescendo le quotazioni di Nahuel Molina, 23 anni, argentino dell’Udinese che piace dalle parti di Trigoria.

Fonte: Il Messaggero