Roma, serve la Champions per evitare cessioni dolorose

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nove partite per scrivere il proprio destino. La Roma si gioca tutto nelle ultime giornate di campionato, con l’obiettivo di strappare un pass per la prossima Champions League. Un traguardo che sembrava quasi utopico mesi fa, ma che ora appare possibile e, soprattutto, fondamentale per il futuro della squadra. Senza l’accesso alla massima competizione europea, infatti, il club rischia di dover sacrificare alcuni dei suoi pezzi pregiati sul mercato.

Nonostante un bilancio in miglioramento, la Roma continua a fare i conti con un passivo pesante, che la costringerà a una cessione importante in estate. I due nomi più caldi in uscita sono quelli di Mile Svilar ed Evan Ndicka, entrambi arrivati a parametro zero e quindi in grado di garantire una plusvalenza netta.

Il portiere serbo è stato una delle rivelazioni della stagione, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui Chelsea e Bayern Monaco. La Roma sta provando a blindarlo con un rinnovo contrattuale, visto che attualmente percepisce appena 900mila euro a stagione. Tuttavia, la richiesta del suo agente è decisamente più alta, intorno ai 4 milioni di euro. Il tempo stringe e, senza un accordo rapido, il rischio di perderlo diventa concreto.

Situazione simile per Evan Ndicka. Il difensore ivoriano ha diversi estimatori in Premier League, con Arsenal e Nottingham Forest pronti a farsi avanti. La Roma ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per i club inglesi. Anche per lui, la Champions potrebbe rappresentare un fattore decisivo: con la qualificazione, la Roma potrebbe evitare una cessione forzata e trattenere l’ivoriano.

Le prossime nove gare saranno dunque decisive non solo per la classifica, ma anche per il futuro della squadra. Ottenere un posto tra le prime quattro significherebbe garantire stabilità economica e tecnica, evitando addii dolorosi e continuando il percorso di crescita senza sacrifici eccessivi.

