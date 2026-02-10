Roma, si avvicina il ritorno di Totti: accordo economico già raggiunto, i dettagli

La presenza di Francesco Totti all’Olimpico non è passata inosservata, soprattutto in una fase in cui le voci su un suo ritorno sono diventate sempre più insistenti. Un’apparizione che ha inevitabilmente riacceso l’attenzione attorno a un dialogo che, sotto traccia, va avanti da tempo.
Secondo quanto riportato da Matteo De Santis de La Stampa ai microfoni di Radio Manà Sport, l’accordo economico sarebbe già stato raggiunto nelle sue linee generali, con gli ultimi dettagli ancora da definire. Non si tratterebbe quindi di una trattativa in salita sul piano finanziario, quanto piuttosto di un confronto legato alla struttura dell’intesa.
Il nodo principale riguarda infatti il ruolo effettivo che Totti andrebbe a ricoprire. Al momento, sempre secondo la stessa fonte, l’ipotesi più percorribile è quella di una carica dirigenziale simile a quella ricoperta da Javier Zanetti all’Inter, con funzioni rappresentative e operative allo stesso tempo.
La sensazione è che la strada sia ormai tracciata, anche se resta da chiarire in modo definitivo il perimetro dell’incarico. Passaggi formali, più che sostanziali, che potrebbero presto portare a sviluppi concreti.
Fonte: Radio Manà Sport
Daje!
si può mettere Pellegrini in dirigenza e Totti dietro Malen?
chiedo per tutti i romanisti
dajeeeeeeeeeee..
boh non so, ancora non ce lo vedo dirigente non vorrei una sovrapposizione di ruoli.
Ieri Malen ha fatto un gol strepitoso da grande campione.
Oltre CHE potrebbe essere un bravo DT, SE la sua presenza in tribuna trasmette sicurezza tecnica e fantasia ai nostri attaccanti ben venga
solo belle notizie oggi.
E ieri partitona di Pisilli, ormai un altro titolare.
non ho capito cosa farà: onestamente, io lo adormo ma non parla inglese, non conosce il diritto dello sport, il management ecc… cosa potrà fare in una squadra così proiettata verso una dimensione internazionale???? non è malizia, anzi, è solo per capire di cosa andrà ad occuparsi
