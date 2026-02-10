Roma, si avvicina il ritorno di Totti: accordo economico già raggiunto, i dettagli

La presenza di Francesco Totti all’Olimpico non è passata inosservata, soprattutto in una fase in cui le voci su un suo ritorno sono diventate sempre più insistenti. Un’apparizione che ha inevitabilmente riacceso l’attenzione attorno a un dialogo che, sotto traccia, va avanti da tempo.

Secondo quanto riportato da Matteo De Santis de La Stampa ai microfoni di Radio Manà Sport, l’accordo economico sarebbe già stato raggiunto nelle sue linee generali, con gli ultimi dettagli ancora da definire. Non si tratterebbe quindi di una trattativa in salita sul piano finanziario, quanto piuttosto di un confronto legato alla struttura dell’intesa.

Il nodo principale riguarda infatti il ruolo effettivo che Totti andrebbe a ricoprire. Al momento, sempre secondo la stessa fonte, l’ipotesi più percorribile è quella di una carica dirigenziale simile a quella ricoperta da Javier Zanetti all’Inter, con funzioni rappresentative e operative allo stesso tempo.

La sensazione è che la strada sia ormai tracciata, anche se resta da chiarire in modo definitivo il perimetro dell’incarico. Passaggi formali, più che sostanziali, che potrebbero presto portare a sviluppi concreti.

Fonte: Radio Manà Sport

