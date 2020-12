Roma, si avvicina l’accordo con New Balance come prossimo sponsor tecnico

AS ROMA NEWS – Sarà molto probabilmente la New Balance il prossimo sponsor tecnico della AS Roma. Lo rivela l’edizione odierna de Il Romanista (E. Ciccarese). Stando a quanto racconta il quotidiano, dovrebbe essere prossima l’ufficializzazione dell’accordo tra il club giallorosso e il noto marchio sportivo.

Poche settimane fa erano trapelate le cifre concordate inizialmente tra le parti: una parte fissa oscillante tra i tre e i quattro milioni, più una percentuale sulla vendita più importante di quella esistente nel contratto con Nike. Rimane incertezza, in ogni caso, sulla veste della prossima stagione: negli ultimi giorni ha preso quota l’ipotesi della maglia autoprodotta, come era successo nella stagione 2013-14.

Il marchio di Boston, emergente nel mondo del calcio dove opera da poco più di cinque anni, ha perso accordi importanti (il Liverpool, che percepiva 40 milioni annui, è passato a Nike), e la Roma dovrebbe diventare la squadra di punta insieme al Porto, che, da quando viene disegnato da Nb, ha visto le proprie vendite aumentate del 91%.

Fonte: Il Romanista