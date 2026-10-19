ROMA-SLOVAN BRATISLAVA | Le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma cerca la prima vittoria nella League Phase di Champions League. Martedì 20 ottobre, alle ore 21:00, i giallorossi ospitano allo Stadio Olimpico lo Slovan Bratislava di Yaya Touré, nella terza giornata della massima competizione europea.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha raccolto appena un punto nelle prime due partite, pareggiando 1-1 sul campo del Fenerbahçe e perdendo 4-3 contro il Real Madrid dopo essere stata avanti 3-1 fino alle battute finali. La vittoria diventa quindi fondamentale per rilanciare la classifica europea. Lo Slovan è invece ancora fermo a zero punti e ha già incassato nove gol: 6-1 contro il Paris Saint-Germain e 3-0 contro lo Stoccarda. Gli slovacchi arrivano però a Roma dopo il netto 3-0 rifilato allo Spartak Trnava in campionato.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – L’emergenza resta soprattutto tra porta e centrocampo. Mile Svilar è ancora indisponibile e tra i pali sarà confermato Pierluigi Gollini. Non recuperano neppure Bryan Cristante e Manu Koné: Gasperini spera di ritrovare almeno Cristante per la prossima gara di campionato contro il Napoli, mentre per il francese servirà ancora tempo dopo la lesione muscolare. La notizia peggiore riguarda però Paulo Dybala. Il recupero dell’argentino sarà più lungo del previsto: l’ultima risonanza ha evidenziato una piccola lesione al polpaccio e Gasperini ha parlato di circa due settimane aggiuntive prima del rientro. La Joya salterà quindi certamente la sfida con lo Slovan.

Davanti a Gollini dovrebbero tornare dal primo minuto Mancini, N’Dicka ed Hermoso, dopo le rotazioni effettuate contro il Genoa, ma Balerdi potrebbe concedere un turno di riposo all’ivoriano. Sulle fasce sono favoriti Molina e Wesley, con Lulli possibile alternativa a destra. In mezzo al campo le scelte sono quasi obbligate: Pisilli e De Roon dovrebbero comporre nuovamente la coppia centrale. Gasperini ha confermato che anche Lorenzo Pellegrini può eventualmente essere utilizzato più indietro, ma le indicazioni della vigilia lo vedono soprattutto sulla trequarti.

Davanti torna infatti Donyell Malen, che aveva saltato la sfida di campionato contro il Genoa per squalifica. Alle sue spalle dovrebbero agire Soulé e Pellegrini, con Rodrigo Mora inizialmente in panchina. Resta anche la possibilità di vedere nel corso della gara Malen e Santiago Castro insieme: Gasperini ha ammesso che le caratteristiche della partita potrebbero consentirgli di provare la doppia punta, soprattutto a gara in corso.

QUI SLOVAN BRATISLAVA – Yaya Touré dovrebbe confermare il 4-2-3-1. In porta ci sarà Takáč, con Blackman, Bajrić, Marković e Sandro Cruz nella linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Pokorný e Ibrahim. Il giocatore da tenere maggiormente sotto controllo è Tigran Barseghyan, uno degli elementi più pericolosi e creativi della formazione slovacca. Insieme a lui dovrebbero agire Christian Martínez e Suleiman Camara alle spalle di Andraž Šporar. L’unico elemento indicato dalla UEFA come in dubbio è Čerepkai.

Dove vederla in TV

Roma-Slovan Bratislava sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. La partita sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, oltre che attraverso Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 20 ottobre. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo saranno presenti Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Il probabile risultato

Le quote raccontano una partita fortemente sbilanciata dalla parte della Roma. Il successo giallorosso oscilla tra 1.11 e 1.15, il pareggio viene proposto tra 7.50 e 8.75, mentre una vittoria dello Slovan Bratislava sale addirittura tra 14.00 e 19.00. Numeri che riflettono soprattutto le difficoltà difensive mostrate finora dagli slovacchi in Champions: lo Slovan ha subito nove reti nelle prime due giornate e ha già concesso più occasioni e tiri di quasi tutte le partecipanti alla competizione. La Roma, pur priva di Dybala e di due centrocampisti importanti come Cristante e Koné, ha quindi un’occasione molto favorevole per conquistare i primi tre punti europei.

Anche i mercati secondari spingono verso una vittoria giallorossa senza reti avversarie: la combinazione Roma vincente + No Goal viene proposta intorno a quota 2.00. Tra i risultati esatti, il 2-0 è uno degli score più accreditati ed è anche il punteggio scelto dall’analisi di Sisal, a quota 8.00. Considerando il divario tecnico e l’obbligo della Roma di conquistare i tre punti, è il risultato che appare più plausibile.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1) – Takáč; Blackman, Bajrić, Marković, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, S. Camara; Šporar. All.: Yaya Touré.

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

Assistenti: Stéphane De Almeida – Jonas Erni

IV uomo: Anojen Kanagasingam

VAR: Fedayi San

AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Giallorossi.net | T. De Cortis