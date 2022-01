Roma, spunta l’idea Joao Moutinho: può essere l’affare last minute di Pinto

AS ROMA NEWS – Tra Kamara e Ndombele spunta Joao Moutinho. Sarebbe il profilo del centrocampista portoghese del Wolverhampton quello individuato dalla Roma come acquisto last minute per questo gennaio.

A riferirlo in questi minuti è il giornalista Paolo Rocchetti della redazione di Tele Radio Stereo. Il nome del calciatore 35enne ex Porto e Monaco sarebbe nei radar di Tiago Pinto nel caso in cui la Roma dovesse cedere Diawara negli ultimi giorni di mercato.

L’eventuale arrivo di Joao Moutinho, il cui contratto col Wolverhampton è in scadenza a giugno 2022, sarebbe dunque da associare alla partenza del calciatore guineano, che ancora non ha sciolto le riserve sulle offerte di Valencia e Galatasaray.

Joao Moutinho è un centrocampista centrale dotato di una grandissima tecnica ed esperienza, carisma e visione di gioco. Nel Wolverhampton è stato titolare fisso nelle tre stagioni precedenti, quest’anno ha già collezionato 20 presenze e un gol.

#Moutinho non è una boutade buttata lì. Potrebbe essere idea da ultimi giorni di mercato, molto dipende da #Diawara. #Valencia opzione concreta, attenzione al ritorno del #Galatasaray sul giocatore. Si ragione sul prestito con diritto di riscatto a 8 mil. #ASRoma #calciomercato — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) January 18, 2022

