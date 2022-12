Roma, subito Frattesi da Mourinho

AS ROMA NEWS – Il secondo rinforzo per il mercato di gennaio si avvicina. A piccoli, ma chiari passi. La Roma sta cominciando a vedere degli spiragli per arrivare subito, e non in estate, a Davide Frattesi.

Non sarà facile trovare la quadra con il Sassuolo, che resta un club “amico”, ma che comunque non fa sconti. E parte da una valutazione importante per il suo centrocampista (oltre 30 milioni), che non trova d’accordo la Roma.

Ma il fatto che Carnevali abbia messo gli occhi su altri due giovani prodotti del vivaio giallorosso, il centrocampista Bove e il trequartista Volpato, ha riaperto la trattativa, che potrebbe diventare caldissima già nelle prossime settimane.

Le parti hanno già fissato un incontro per parlare di affari: il Sassuolo vorrebbe avere i due calciatori a titolo definitivo, la Roma tentenna. Ma non ha chiuso la porta. Se ne parlerà, appunto, nel faccia a faccia previsto nei prossimi giorni. Tiago Pinto accelera e studia le mosse per portare subito Frattesi da Mourinho.

Oltre a Bove e Volpato, il Sassuolo chiede un conguaglio economico, soldi che la Roma potrebbe rintracciare dalla cessione di Shomurodov. Oppure rinviando il pagamento alla prossima estate, impostando l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Fonti: Sky Sport / Corriere dello Sport / La Repubblica