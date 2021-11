ROMA-TORINO 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa Roma-Torino, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, con i giallorossi vittoriosi per uno a zero grazie al gol di Tammy Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Poco impegnato dagli attaccanti granata, para in sicurezza le piccole occasioni avute dai granata.

Mancini 6,5 – Ama queste partite sporche, e ne esce a testa alta.

Smalling 7 – Un gigante. Ancora oggi si capisce quanto sia importante questo giocatore per la retroguardia giallorossa.

Ibanez 6,5 – Una sola distrazione delle sue in mezzo a una partita di buonissimo livello.

Karsdorp 7 – Anche oggi tra i migliori. Praticamente perfetta la sua fase difensiva, sempre sul pezzo e sicuro nelle giocate.

Pellegrini sv – Gioca appena un quarto d’ora, poi un problema muscolare lo mette fuori dai giochi. Dal 15′ Carles Perez 6 – Stavolta soffre la posizione, ma se la cava.

Diawara 5,5 – Dovrebbe guidare il centrocampo con geometrie e sostanza, ma fatica tanto a dare anche solo una delle due cose. A tratti invisibile.

Mkhitaryan 7 – Giocatore di qualità superiore. Dai suoi piedi nasce l’assist per il gol partita. Poi gioca ovunque, cercando di trascinare i suoi con le sue giocate.

El Shaarawy 6,5 – Grande lavoro di sacrificio e corsa per tutta la partita. Lodevole. Dal 88′ Vina sv.

Zaniolo 6,5 – Pregevole il velo in occasione del gol del suo compagno di reparto. Con le sue accelerazioni cerca di mettere da solo in difficoltà la difesa del Torino. Partita difficile per lui, ma prova superata.

Abraham 7 – Segna il gol partita con la freddezza del grande attaccante. Si impegna tantissimo, rincorrendo ogni avversario passi dalle sue parti.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma oggi non ruba l’occhio, ma vince una partita sporca gettando il cuore oltre l’ostacolo, ed è questa la cosa che conta. La squadra dimostra chiaramente di voler lottare in campo con tutta sé stessa, segnale importantissimo per il futuro.

Giallorossi.net – A. Fiorini